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UEFA Nations League

Équipe de France : Zidane passe déjà à l’action pour préparer ses grands débuts

Par Allan Brevi
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp

Quinze jours après sa nomination officielle à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a déjà commencé à préparer son premier rassemblement avec les Bleus. Le nouveau sélectionneur était dimanche à Bollaert pour assister au Trophée des Champions remporté par Lens face au PSG (1-0), l’occasion d’observer plusieurs internationaux et potentiels candidats à la sélection, dont Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Digne, Robin Risser et Florian Thauvin. Accompagné de David Bettoni, son adjoint principal, Zidane a ainsi marqué son entrée dans cette nouvelle saison française.

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Le technicien français avait également effectué un passage à Clairefontaine le week-end précédent, afin de reprendre ses marques et de préparer les prochaines échéances selon le journal L’Équipe. Zidane a notamment échangé avec les différents secteurs de son futur staff et posé les bases du rassemblement de septembre. Son premier stage débutera le 21 septembre, avec quatre rencontres de Ligue des Nations au programme, en Turquie, en Belgique puis contre l’Italie et la Belgique au Stade de France. Le nouveau sélectionneur disposera ainsi de près de trois semaines avec son groupe pour installer progressivement ses principes et lancer son mandat.

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