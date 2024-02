Real Madrid : l’étrange like de Vinicius Jr. sur son duo avec Kylian Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé (25 ans) s’enflamme à nouveau. Comme nous l’avons annoncé, le capitaine des Bleus va rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat cet été, alors que le Paris Saint-Germain est déjà résigné sur la question de son avenir. Et alors que de nombreux médias français et étrangers ont confirmé cette information, cela fait l’effet d’une bombe de l’autre côté des Pyrénées. Et à Madrid même.

La suite après cette publicité

En effet, sur Instagram, l’ailier des Merengues, Vinicius Jr.(23 ans) a liké un post à propos d’un futur duo avec Kylian Mbappé. Le compte Sneaker Shopping avait posté le message suivant : «deux légendes du shopping de baskets s’associent bientôt au Bernabéu», visiblement apprécié par l’Auriverde. Une réaction qui ne manquera pas d’alimenter les réactions, alors que le Brésilien affirme une nouvelle fois son envie de jouer avec l’enfant de Bondy.