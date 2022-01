La Fiorentina rêve d'Isco

Jonathan Ikoné est déjà arrivé et Krzysztof Piatek va être prêté par le Hertha Berlin dans les prochaines heures mais la Fiorentina voit plus loin encore. D'après la Gazzetta dello Sport, la Viola s'est renseignée auprès du Real Madrid pour en savoir plus sur la situation d'Isco, dont le contrat s'achève au 30 juin prochain.

Très peu utilisé cette saison (195 minutes de jeu toutes compétitions confondues), le milieu de terrain espagnol (29 ans) va s'en aller. Reste à savoir quand. Le club italien étudie ce dossier pour la saison prochaine mais cela dépendra aussi du cas Vlahovic. Si jamais un gros transfert de l'attaquant intervenait dès janvier, la Fiorentina pourrait alors anticiper quelques mouvements.