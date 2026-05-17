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Ligue 1

PSG : Bradley Barcola refroidit le PFC et Jean-Bouin

Par Tom Courel
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Paris FC 2-1 PSG

Ce dimanche, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, un duel qui faisait du bruit avait lieu dans la capitale. Un derby parisien entre le PFC et le PSG. Par ailleurs, la rencontre n’a pas forcément été animée en première période. C’est d’ailleurs après la pause que les champions de France 2025-26 ont réussi à ouvrir le score. Cela grâce à Bradley Barcola (50e).

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Le PSG prend l'avantage dans le derby 🗼

13e but de la saison pour 𝑩𝒓𝒂𝒅𝒍𝒆𝒚 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒐𝒍𝒂 🇫🇷

#PFCPSG
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Après un centre de Fabian Ruiz, qui a quasiment traversé toute la surface du PFC, le Tricolore a poussé le ballon au fond des filets sans trembler. Les hommes de Luis Enrique n’avaient rien à jouer à Jean-Bouin, mais l’attaquant de 23 ans a pu inscrire le 13e but de sa saison en championnat. Un de plus avant la finale de Ligue des Champions face à Arsenal.

Pub. le - MAJ le
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