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Ligue 1

Liverpool est en pole pour Bradley Barcola

Par Dahbia Hattabi
1 min.
a @Maxppp

Cet été, Bradley Barcola (23 ans) a plusieurs clubs à ses trousses. Hier, Manchester United s’est joint à la course à sa signature. Sur la ligne de départ, figurent également le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool.

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D’après The Sun, les Reds sont très confiants sur ce dossier et estiment avoir toutes leurs chances d’enrôler le joueur du PSG afin de remplacer Mohamed Salah. Le club de la Mersey, qui a déjà raté Yan Diomandé, est d’ailleurs en pole position selon le média anglais. Les Gunners, qui ont vu Morgan Rogers rejoindre Chelsea, comptent bien revenir dans la course et les devancer sur la ligne d’arrivée.

Pub. le - MAJ le
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