Coupe du Monde 2026 : la liste de la République tchèque avec Sulc mais sans Karabec

Comme le Sénégal et l’Allemagne plus tôt dans la journée, la République tchèque a communiqué sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Elle est composée de 29 noms, et 3 devraient donc être retirés de la liste finale, certainement d’ici quelques jours.

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Prêté cette saison à l’Olympique lyonnais, Adam Karabec (22 ans) fait partie des grands absents de cette sélection. Son coéquipier Pavel Sulc fait, lui, bien partie de l’aventure. On retrouve d’autres noms bien connus du football européen, à l’image de Tomas Soucek ou Patrik Schick. Pour rappel, la République tchèque est placée dans le groupe A, aux côtés de la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et le Mexique.

La liste complète :

Gardiens : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prague).

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Défenseurs : Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prague), David Jurasek (Slavia Prague), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague).

Milieux de terrain : Pavel Bucha (Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadilek (Slavia Prague), Hugo Sochurek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon).

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Attaquants : Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Denis Visinský (Viktoria Plzen) Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Leverkusen).