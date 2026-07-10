Belgique : les regrets de Youri Tielemans face à l’Espagne

Forfait de dernière minute face à l’Espagne ce vendredi, Youri Tielemans a assisté à l’élimination cruelle de son pays depuis le banc (2-1). Les Diables Rouges ont longtemps tenu tête aux champions d’Europe, jusqu’à cette faute de main de Senne Lammens, entré à la place du blessé Thibaut Courtois en seconde période.

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Après la rencontre, Tielemans exprimait ses regrets au micro de M6 : «on a tenu tête avec nos armes, il en fallait plus, ils ont eu ce brin de chance, on était un peu en dessous, un peu fatigué et ça nous a coûté cher», a indiqué le milieu d’Aston Villa.