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Coupe du Monde

Belgique : les regrets de Youri Tielemans face à l’Espagne

Par Jordan Pardon
1 min.
Youri Tielemans @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
winamax
1 1.60 N 4.00 2 5.50 bonus 100€

Forfait de dernière minute face à l’Espagne ce vendredi, Youri Tielemans a assisté à l’élimination cruelle de son pays depuis le banc (2-1). Les Diables Rouges ont longtemps tenu tête aux champions d’Europe, jusqu’à cette faute de main de Senne Lammens, entré à la place du blessé Thibaut Courtois en seconde période.

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Après la rencontre, Tielemans exprimait ses regrets au micro de M6 : «on a tenu tête avec nos armes, il en fallait plus, ils ont eu ce brin de chance, on était un peu en dessous, un peu fatigué et ça nous a coûté cher», a indiqué le milieu d’Aston Villa.

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