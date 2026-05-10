Hambourg : libre, l’espoir tricolore William Mikelbrencis très convoité en L1 et à l’étranger

C’est un choix de carrière audacieux qui s’avère aujourd’hui payant. Recruté à seulement 18 ans par le HSV en provenance du FC Metz, après une petite quinzaine d’apparitions prometteuses en Ligue 1, le natif de Forbach a su faire son trou de l’autre côté du Rhin. Après une première saison très intéressante en deuxième division où il a activement participé à la montée du club historique de Hambourg, l’international espoir tricolore a confirmé toutes ses bonnes dispositions au sein de l’exigeante Bundesliga. Utilisé à 25 reprises cette saison, dont 15 titularisations, c’est surtout lors de la phase retour qu’il s’est véritablement illustré en distillant quatre passes décisives depuis la fin du mois de janvier.

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Capable d’évoluer avec la même aisance dans un rôle de piston droit ou un cran plus haut au milieu de terrain, le droitier de 22 ans détonne par son impressionnante endurance, sa capacité à répéter les efforts à très haute intensité et ses indéniables qualités offensives. Un profil moderne qui pousse logiquement la direction de Hambourg à vouloir le conserver à tout prix. Le board allemand a d’ailleurs formulé une offre de prolongation de contrat. Cependant, la proposition n’est pas à la hauteur des espérances du principal intéressé, ce qui a même eu le don de chambouler son statut au sein de l’équipe ces dernières semaines.

Un gros club de L1 à l’affût, la Bundesliga, la Liga et la Serie A aussi

Désormais libre de s’engager avec la formation de son choix, le joueur passé par toutes les équipes de France de jeunes (des U15 aux U20) se retrouve dans une position idéale. Selon nos informations, son profil et son statut d’agent libre très prisé font d’ores et déjà des ravages sur le marché des transferts. En France, une équipe de l’actuel Top 6 de Ligue 1 est très concrètement intéressée par ses services et flaire la belle affaire.

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L’Allemagne n’est pas en reste puisque Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach surveillent sa situation avec une très grande attention. Enfin, Gérone en Espagne et Parme en Italie sont également sur les rangs, totalement séduits par son potentiel. A suivre.