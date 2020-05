Un club de Liga veut déjouer les plans de l'OM pour Alvaro Gonzalez

« J’espère qu’il n’y aura pas de problème car le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité: je n’ai que l’OM en tête. J’y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça. Villarreal est un club qui sait se comporter en "gentleman". Ils m’ont toujours dit qu’ils m’aideraient à jouer là où je le souhaite et ce ne serait pas juste que tout le monde ne fasse pas les efforts nécessaires pour je sois à l’OM ». Dans des propos rapportés par RMC Sport début avril, le défenseur espagnol de 30 ans confirmait qu'il souhaite rester à l'OM plus que tout.

Tout indiquait d'ailleurs qu'il allait rapidement être définitivement Phocéen, mais le coronavirus a tout changé. La fin prématurée de la Ligue 1 a en quelque sorte annulé cette option d'achat obligatoire, qui, selon les différentes informations, se situait autour des 5 millions d'euros. « Une clause d'option d'achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l'OM devrait la payer. Il n'y avait qu'une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici », confiait ainsi l'ancien de l'Espanyol.

Le Betis apprécie beaucoup le défenseur

Les Marseillais devront donc négocier avec le Sous-Marin Jaune. Et au vu des finances actuelles de l'OM, qui ont en plus pris un sacré coup avec la crise du coronavirus, ça ne va pas être facile... Comme le rapporte le média sévillan Estadio Deportivo, le Betis compte bien profiter de ce flou pour passer à l'attaque. Les Andalous ont ainsi récemment pris des informations sur le joueur.

Les Verdiblancos seraient ainsi convaincus par son profil, et considèrent cette opération comme « très positive ». Le média confirme que les soucis financiers de l'Olympique de Marseille ont clairement remis en cause l'avenir du joueur, et le Betis aurait a priori les fonds nécessaires pour s'offrir le joueur dont le contrat avec Villarreal expire en 2021. Les Marseillais peuvent au moins compter sur la volonté du joueur, mais plus les jours passent et moins l'OM semble être en position de force dans ce dossier...