Ligue 1 : l’OL cale encore contre Le Havre, Toulouse s’impose dans un match dingue à Metz

L’Olympique Lyonnais était en mission au Stade Océane, ce dimanche. Après sa série compliquée de cinq matches sans gagner, les Gones devaient renouer avec le succès pour rester dans la course au podium. Pourtant, Paulo Fonseca devait composer avec une avalanche d’absents, l’obligeant à titulariser Karabec, le revenant Mangala ou encore Hateboer. Mais il fallait tout de même stopper l’hémorragie et retrouver le succès avant le sprint final du Championnat… et un retour attendu contre le Celta de Vigo, en Ligue Europa.

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Malgré ses trois défaites consécutives, Le Havre s’est montré conquérant en début de partie et volontaire pour faire bonne figure devant son public, à l’image de deux premières parades réflexes de Descamps (6e, 12e). De quoi réveiller les Gones, mais Endrick, Abner et Karabec (11e, 36e et 41e) se sont frottés à l’homme en forme du moment, Diaw. Du mieux dans le jeu pour l’OL, mais les Normands avaient mis en place un plan de jeu pour l’instant réussi. Tout était alors à faire en seconde période, alors que Tolisso voyait son but être refusé pour un hors-jeu d’Hateboer (52e).

Scénario cruel pour Metz

Tout était alors à faire, alors que Le Havre devait terminer à dix, avec l’expulsion de Zagadou (56e). Mais là encore, l’OL n’y arrivait pas et ce sont les Hacmen qui ont eu la meilleure occasion, avec un poteau trouvé par Négo (65e). Malgré la domination rhodanienne, la fatigue se faisait clairement ressentir et la bonne organisation défensive a tenu jusqu’au bout. Quatrième, l’OL perd des points précieux dans la course au podium avant un rendez-vous encore crucial contre le Celta, où il faudra aller chercher une place en quarts de finale de Ligue Europa.

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Dans l’autre rencontre de la soirée, Toulouse a arraché une victoire spectaculaire contre Metz. Malgré deux buts rapides, les Grenats ont réduit le score, puis ont égalisé en deux minutes grâce à Mbala et Kouao (2-2, 31e et 32e). Mais grâce au doublé de Gboho juste avant la pause (3-2, 45e+3), le Téfécé a repris les commandes. Jusqu’à la 88e minute et l’égalisation d’Abuashvili (3-3, 88e). Mais sur la dernière action, Sauer offrait la victoire à Toulouse au terme de ce match fou (4-3, 90e+9). De quoi clairement ruiner la soirée de Metz, qui enchaîne une cruelle cinquième défaite de suite et reste bon dernier et à six points du barragiste… à huit journées de la fin. Toulouse reste 11e avant d’aller à Lorient.