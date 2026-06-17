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Coupe du Monde

Portugal : la belle tête de João Neves face à la RDC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Joao Neves (Portugal) @Maxppp
Portugal 1-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.28 N 5.75 2 10.0 bonus 100€

Ce n’est pas le plus grand sur le terrain mais son jeu de tête est toujours aussi redoutable. Ce mercredi soir, le Portugal affronte la RDC pour le premier match du groupe K de cette Coupe du monde. Et les Portugais ont rapidement ouvert la marque grâce à une tête de João Neves en début de match.

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Le milieu du PSG, sur un bon service de Pedro Neto, a lâché une belle tête croisée qui n’a laissé aucune chance au gardien Mpasi, impuissant sur sa ligne. De quoi parfaitement débuter sa Coupe du monde.

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