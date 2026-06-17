Portugal : la belle tête de João Neves face à la RDC

Ce n’est pas le plus grand sur le terrain mais son jeu de tête est toujours aussi redoutable. Ce mercredi soir, le Portugal affronte la RDC pour le premier match du groupe K de cette Coupe du monde. Et les Portugais ont rapidement ouvert la marque grâce à une tête de João Neves en début de match.

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João Neves ouvre le score de la tête dès la 6e minute ⚽️

Le Portugal mène 1-0.



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Le milieu du PSG, sur un bon service de Pedro Neto, a lâché une belle tête croisée qui n’a laissé aucune chance au gardien Mpasi, impuissant sur sa ligne. De quoi parfaitement débuter sa Coupe du monde.