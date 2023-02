PSG - Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions est de retour ce mardi avec deux affiches dont une confrontation qui sent le soufre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Les Parisiens se retrouvent dans cette situation puisqu’ils ont terminé deuxièmes derrière Benfica avec pourtant les mêmes statistiques mais le club lisboète a marqué plus de buts à l’extérieur (9) que le PSG (6). De leur côté, les Munichois ont fait le boulot avec six victoires en autant de rencontres et en ayant l’Inter et le Barça dans le même groupe.

Pour rappel, lors de leur dernier affrontement en 2021, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, les Munichois s’étaient imposés à domicile face aux Parisiens au Parc des Princes mais c’est bien le PSG qui s’était qualifié pour la suite de la compétition. Cette rencontre s’annonce donc particulièrement incandescente entre les deux formations qui se retrouvent une nouvelle fois sur le devant de la scène dans la plus prestigieuse des compétitions.

À lire

Bayern Munich : un mercato hivernal qui a tout du coup de maître !

Le retour d’une défense à trois

Pourtant en ce début d’année 2023, le club francilien n’est pas en très grande forme. Néanmoins, malgré ce marasme ambiant, une bonne nouvelle est venue égayer les derniers entraînements des Parisiens, Kylian Mbappé a fait son grand retour et il sera présent dans le groupe face à l’ogre bavarois. Comme nous vous l’annoncions ce lundi, l’attaquant français ne devrait pas débuter la rencontre en tant que titulaire. A l’inverse, Warren Zaïre-Emery sera lui titulaire sur le flanc droit du Paris Saint-Germain au sein d’un 4-4-2.

La suite après cette publicité

En défense, cela devrait être du très classique avec Sergio Ramos et Marquinhos, malgré le retour de Presnel Kimpembe, devant Gianluigi Donnarumma. Nuno Mendes et Achraf Hakimi s’occuperaient des côtés comme à leur habitude avec, devant eux, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery donc. Dans l’entrejeu du club de la capitale, Vitinha et Marco Verratti seraient devant la défense et devraient alimenter le secteur offensif. Enfin l’attaque parisienne serait composée du tandem Lionel Messi et Neymar.

Du classique pour le Bayern

Du côté du Bayern, Julian Nagelsmann est confiant. «Je sais dans quel système nous allons évoluer, peu importe que Mbappé soit titulaire ou pas. Je suis intimement convaincu que nous serons très forts et que nous montrerons beaucoup de caractère» a notamment confié l’entraineur allemand lors de la traditionnelle conférence d’avant-match. Malgré les absences de Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernandez et Noussair Mazraoui, le Bayern s’avance sûr de ses forces.

La suite après cette publicité

Yann Sommer devrait être protégé par une défense composée de Matthijs De Ligt et Dayot Upamecano, qui retrouvera Lionel Messi un peu moins de deux mois après la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Sur les côtés, on devrait retrouver João Cancelo et Alphonso Davies tandis que Joshua Kimmich et Jamal Musiala formeraient le milieu du traditionnel 4-2-3-1 bavarois. En attaque, Kingsley Coman serait accompagné de Thomas Müller, qui devrait être préféré à Serge Gnabry, Leroy Sané et enfin Eric Choupo-Moting en pointe. Les stars ont rendez-vous avec l’histoire ce soir !

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.