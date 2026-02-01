Achraf Dari vers un retour en France ?

Désormais du côté d’Al-Ahly en Égypte, Achraf Dari pourrait faire son retour en Europe. Le défenseur central, qui n’a joué que sept matches cette saison, est pisté par plusieurs clubs pour ce mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le défenseur de 26 ans est dans le viseur de trois clubs suisses. Zurich, Lugano et les Young Boys surveillent l’international marocain (7 sélections) tout comme l’AS Saint-Étienne qui cherche activement un défenseur central pour la fin de saison.