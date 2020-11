Espagne : Sergio Busquets éloigné des terrains trois semaines ?

Si l’Espagne a sauvé les meubles ce samedi soir en allant chercher un match nul en Suisse auquel plus personne ne croyait après les deux penaltys manqués de Sergio Ramos, elle a également vu l’un de ses cadres sortir à la 73e, à la suite d’un coup au genou. Un coup pouvant paraître anodin qui pourrait selon les dires du quotidien espagnol Mundo Deportivo, priver Sergio Busquets (32 ans) des terrains durant trois semaines en fonction du diagnostic qui sera effectué dans les prochains jours, déterminant pour juger le temps d’indisponibilité du joueur.

L’azulgrana pourrait par conséquent manquer deux matches de championnat contre l’Atlético de Madrid le 21 novembre, et Osasuna le 29 novembre, ainsi que deux rencontres de Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev le 24 novembre et et Ferencvaros le 2 décembre prochain. Un coup dur pour le club catalan qui a néanmoins de quoi faire au vue de son banc bien étoffé.