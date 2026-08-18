Viktor Tsygankov met Gérone sous pression et menace de tout révéler

Le conflit entre Viktor Tsygankov et Gérone prend une nouvelle tournure. Alors que l’ailier ukrainien souhaite quitter le club et avait refusé de porter le maillot lors de la première journée face à Leganés, il a décidé de rendre publiques des conversations internes échangées sur WhatsApp. Une démarche qui intervient après plusieurs semaines de tensions autour de son avenir, alors que Gérone réclamerait environ 10 millions d’euros pour son départ selon la presse espagnole.

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🫥 Viktor Tsygankov, que quiere salir del Girona, reacciona en sus redes sociales tras negarse a vestirse de corto contra el Leganés https://t.co/v8AIz0Dz4T — MARCA (@marca) August 18, 2026

Sur Instagram, Tsygankov a d’abord publié un message énigmatique : « un jour, je parlerai… », avant de dévoiler des échanges dans lesquels le club lui rappelle ses obligations concernant les prises de parole publiques. Gérone y précise que toute interview ou déclaration aux médias doit être préalablement autorisée et avertit le joueur qu’un non-respect de ces règles pourrait être considéré comme une violation de ses obligations contractuelles et entraîner des sanctions disciplinaires. Une nouvelle étape dans un bras de fer désormais exposé au grand jour.