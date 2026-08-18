Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Viktor Tsygankov met Gérone sous pression et menace de tout révéler

Par Allan Brevi
1 min.
Viktor Tsygankov @Maxppp

Le conflit entre Viktor Tsygankov et Gérone prend une nouvelle tournure. Alors que l’ailier ukrainien souhaite quitter le club et avait refusé de porter le maillot lors de la première journée face à Leganés, il a décidé de rendre publiques des conversations internes échangées sur WhatsApp. Une démarche qui intervient après plusieurs semaines de tensions autour de son avenir, alors que Gérone réclamerait environ 10 millions d’euros pour son départ selon la presse espagnole.

La suite après cette publicité

Sur Instagram, Tsygankov a d’abord publié un message énigmatique : « un jour, je parlerai… », avant de dévoiler des échanges dans lesquels le club lui rappelle ses obligations concernant les prises de parole publiques. Gérone y précise que toute interview ou déclaration aux médias doit être préalablement autorisée et avertit le joueur qu’un non-respect de ces règles pourrait être considéré comme une violation de ses obligations contractuelles et entraîner des sanctions disciplinaires. Une nouvelle étape dans un bras de fer désormais exposé au grand jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Viktor Tsygankov

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Viktor Tsygankov Viktor Tsygankov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier