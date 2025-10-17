De recrue star à catastrophe industrielle, l’ancien de l’OM, Gerson, met le feu au Zenit et à la Russie !

Visage connu en France pour son passage à l’Olympique de Marseille entre juillet 2021 et janvier 2023, le milieu de terrain Gerson (28 ans) y avait montré de bonnes choses et d’autres moins probantes. Disputant 61 matches avec les Phocéens pour 13 buts et 10 passes décisives, il avait livré un premier exercice intéressant avec Jorge Sampaoli mais le départ de ce dernier avait compliqué sa situation. En six mois avec Igor Tudor, il avait perdu sa place et était reparti au Brésil du côté de Flamengo. Un club où il s’est totalement relancé puisqu’il a remporté le titre en Coupe du Brésil 2024 et a atteint les huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde des Clubs. Ses solides prestations lui ont aussi permis de retrouver la sélection brésilienne et il était encore dans le groupe auriverde en juin dernier.

D’ailleurs le niveau de jeu éclatant affiché par le natif de Belford Roxo a bien été observé puisque le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg est passé à l’attaque en levant sa clause libératoire de 25 millions d’euros. Présenté en grande pompe par le club russe, Gerson faisait rapidement polémique puisqu’il apparaissait peu joyeux malgré l’effervescence autour de lui. Pourtant, le contexte au sein du club russe était favorable à son acclimatation avec une véritable colonie brésilienne puisqu’il a pu retrouver six joueurs brésiliens dans l’équipe avec Nino, Douglas Santos, Wendel, Pedro, Luiz Henrique et Gustavo Mantuan. De plus, il était choyé par son statut de star et lui-même s’est vite impliqué pour réussir au Zenit en débutant l’apprentissage du russe et en réalisant deux premiers matches solides contre Rostov (2-1) et le Rubin Kazan (2-2).

Des débuts compliqués et des problèmes physiques

Depuis en revanche, c’est bien plus compliqué. Ne disputant que six matches avec le Zénit Saint-Pétersbourg en ce début de saison, il n’a plus porté le maillot bleu ciel depuis le 23 août dernier et une entrée contre le Dinamo Makhachkala. Blessé à la hanche, il n’est toujours pas revenu sur le terrain. Outre cela, c’est sa situation au sein du club qui pose question. Peu performant au cours du début de saison, il a déjà reçu quelques critiques comme celles du consultant Gennady Orlov à Sport Express : « le Zenit m’épate. Quel jeu lent ! On est déjà au cinquième match, mais où est la vitesse du jeu de l’équipe ?! Que se passe-t-il ? Il me semble que Semak aurait pu apporter plus de changements à l’effectif. Je parle de Gerson. Eh bien, il n’est plus aussi impactant que lors de la Coupe du monde des clubs. Il n’a plus la même efficacité ! Et Sergey l’a de nouveau titularisé. Je ne sais pas… Gerson n’a pas convaincu, ne s’est pas encore montré. Il est encore peu actif. Il lui faudra probablement du temps pour s’adapter aux réalités de la RPL. Attendons. »

Il faut dire que le début de saison du Zenit a été chaotique avec seulement une victoire lors des 5 premiers matches et une décevante huitième place. Si cela va mieux puisque le club est remonté au 4e rang à 4 points du CSKA Mosocu (1er) et 3 unités du Lokomotiv Moscou (2e) et du FK Krasnodar (3e), cela n’est pas lié à Gerson qui est toujours sur le flanc. « Gerson va bien, hormis sa blessure. Il a connu une saison très difficile et est très fatigué » a d’ailleurs récemment déclaré son coach Sergey Semak à Sport Express. Le principal intéressé était aussi positif dans ses propos : « je ne suis pas encore au sommet de ma forme, je ne suis pas en parfaite condition, mais j’espère y arriver au plus vite. Dix jours de repos, ça ne paraît pas beaucoup, mais quand on joue longtemps à un rythme très soutenu, puis on s’arrête brusquement et qu’on se remet au travail, il faut du temps pour retrouver la forme. Mais je serai bientôt de retour. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matchs au monde ces six ou douze derniers mois, non ? »

Déjà un transfert ?

Si le cas Gerson se limitait qu’à des débuts mitigés et à des problèmes physiques, ce ne serait pas très gênant et ne nécessiterait que du temps et de l’acclimatation, mais ce n’est pas que ça. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, on sent que le mariage n’a jamais eu lieu et depuis son arrivée, Gerson est déjà considéré comme partant. Cet été quand le mercato n’était pas encore terminé, le départ de Gerson était dans toutes les têtes. Le club saoudien d’Al-Nassr a été lié au milieu brésilien et un départ était évoqué avant la fin du mercato estival, ce qui lui aurait fait jouer dans trois clubs différents en quelques mois. Son agent Carlos Leite avait alors démenti un possible départ : « Gerson vient d’arriver. Comment peut-il préparer quoi que ce soit ? Ce sont des rumeurs. »

Pour autant le flou est toujours présent dans le dossier Gerson et le média brésilien Bola Vip a récemment fait part de la volonté du Zenit de le vendre si un club s’aligne sur les 25 millions d’euros déboursés par le Zenit, il y a quelques mois. « Gerson n’est pas malheureux au Zenit. Il s’adapte à sa nouvelle vie. Il est heureux et confiant dans sa réussite, comme dans tous les clubs où il a joué », avait à son tour confié un de ses représentants Lucas Machado à Odds. Autre club évoqué après l’intérêt d’Al-Nassr, Palmeiras s’est retrouvé lié à Gerson. Le Verdao a été considéré comme une option pour le mercato hivernal pour un prêt ou bien un transfert. Cependant, le lendemain Gerson a rencontré les dirigeants du Zenit pour confirmer son envie de rester en Russie. Si les déclarations publiques montrent une envie de tenter le coup à fond, Gerson est néanmoins sans cesse envoyé hors du Zenit depuis qu’il a rejoint le club russe. Animant plus la rubrique mercato que les terrains de football, Gerson est loin de connaître le passage en Russie qu’il devait imaginer. Reste à savoir s’il inversera la tendance ou s’il partira précipitamment dans ce qui s’apparente à une vraie catastrophe industrielle…