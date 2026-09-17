Un groupe de supporters d’extrême droite du Real Madrid réclame des excuses de Mbappé, Konaté et Vinicius

La polémique ne désenfle pas après les t-shirts à moitié portés par Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior lors de Elche-Real Madrid (2-3) mardi soir. Les trois Madrilènes avaient choisi de masquer une partie du message « Todos somos caballas » (« Nous sommes tous des Ceutiens »), en soutien aux habitants de l’enclave espagnole de Ceuta, confrontés à une grave crise migratoire depuis plusieurs semaines. Le débat a essentiellement été nourri et récupéré par l’extrême droite en Espagne, qui s’est empressée de fustiger les deux Français et le Brésilien. Mbappé s’en est notamment expliqué hier, assurant qu’il n’oubliait pas non plus les migrants en difficulté. Toujours est-il que ces dernières heures, les Ultras Sur, un groupe de supporters du Real classé à l’extrême droite de l’échiquier politique, et banni du Santiago-Bernabéu depuis 2013 à la suite de plusieurs actions violentes, dont des saluts nazis, ont exigé des excuses de la part des trois joueurs.

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«Bien que le groupe se tienne toujours à l’écart des polémiques concernant des joueurs qui accordent peu ou pas d’importance à notre blason et à nos valeurs, nous nous voyons obligés de prendre la parole au sujet de ce qui s’est passé hier (mardi). Il est totalement inacceptable que des joueurs qui portent notre maillot et sont rémunérés grâce à l’argent des socios se permettent de manquer de respect à des citoyens espagnols qui subissent les conséquences d’une invasion. Nous sommes certains que tout supporter du Real Madrid et tout Espagnol a honte de l’image donnée par ces trois individus. Malheureusement, cela ne nous surprend absolument pas que le président de notre club ait décidé de détourner le regard. Nous demandons donc des excuses publiques de la part de ces joueurs. À défaut, nous réclamons la démission de Florentino Pérez, que nous tenons pour responsable de la perte des valeurs et de la dignité de notre club. On peut perdre des matchs, des titres et de l’argent. Mais lorsque tu perds tes valeurs et que tu permets cela, tu perds la génération qui devait poursuivre ton histoire», indique le communiqué.