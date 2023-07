JT Foot Mercato : l’OM est inarrêtable sur le mercato !

L’OM continue son mercato de folie

L’OM n’est pas prêt d’arrêter son énorme mercato, une nouvelle recrue intéressante est sur le point de débarquer sur la Canebière. Comme on vous l’a révélé, un accord entre Ismaïla Sarr et l’OM a été trouvé ces derniers jours. Selon RMC Sport, le feu follet sénégalais a déjà passé sa visite médicale avec succès. Il devrait s’engager pour 5 ans avec l’OM. Si Watford réclamait 20M€ pour libérer son joueur, le coût de l’opération devrait avoisiner les 11M€ + bonus. En parallèle, Pablo Longoria continue de faire le forcing pour Iliman Ndiaye. Le joueur, qui s’engagerait pour 5 ans, est toujours très emballé à l’idée de revenir dans son club formateur. L’OM et Sheffield discutent encore pour tenter de trouver un accord. Certaines sources nous ont précisé que cela pourrait grimper au maximum jusqu’à environ 20 millions d’euros. Les négociations se poursuivent aussi pour Joakim Mæhle. La Gazzetta dello Sport indique que l’OM souhaiterait un prêt avec option d’achat pour l’international danois. En quête de renforts pour sa défense centrale, l’Olympique de Marseille a sondé le FC Barcelone pour deux internationaux, selon Sport. Il s’agit de Clément Lenglet et d’Eric Garcia, deux indésirables du club catalan. Un chèque de 15M€ est attendu pour le Français qui privilégie l’option de la Premier League selon le média espagnol. Concernant le défenseur espagnol, un prêt ou un transfert sec est à l’étude. Pablo Longoria compterait sur sa bonne relation de longue date avec Mateu Alemany pour boucler ces deux opérations.

La folie des grandeurs pour Mbappé

Selon la chaîne CBS, Al-Hilal est prêt à toutes les folies en proposant un salaire record pouvant atteindre les 700 millions d’euros à Kylian Mbappé. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, c’est environ 58M€ par mois, 2 M€ par jour, 80 000€ par heure, 1331€ par minute et 22€ par seconde. Oui oui, des chiffres tout simplement indécents. Il s’agirait d’un contrat d’un an avec la possibilité de quitter le club libre par la suite. En gros, le club saoudien est prêt à lâcher 1Mds pour profiter du Kyks un an. Un deal qui arrangerait le PSG, Al Hilal et le Real Madrid, mais peut-être moins le principal intéressé qui a d’autres options. Comme on vous l’a expliqué ce week-end, Sky Sports a révélé que 5 clubs étaient à l’affût pour recruter le Français. Le PSG n’exclut pas d’ailleurs de prêter son joueur pour économiser son salaire astronomique. Eh bien, selon L’Équipe, le FC Barcelone est entré dans la course. Le quotidien français indique qu’un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre les deux clubs.

Les officiels du jour

Avec le départ de Romain Saïss. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, le Marocain a choisi de rejoindre le Qatar. Le défenseur marocain s’est engagé pour deux saisons avec Al Sadd, le prix du transfert avoisine 2,5 millions d’euros. Après une petite saison au club émirati du Shabab Al-Ahli, l’ancien Lyonnais, Jason Denayer, rallie l’Arabie saoudite. Il s’est engagé jusqu’en 2025 avec Al-Fateh. Un mois seulement après son arrivée à Al Nassr, Cédric Bakambu (32 ans) quitte le Golfe. L’attaquant congolais file en Turquie et rejoint Galatarasay pour les deux prochaines saisons. « Une indemnité de transfert nette de 700 000 euros sera versée à l’ancien club du joueur. Un contrat a été signé avec le footballeur pour 2 saisons, à partir de la saison 2023-2024, précise le communiqué du club turc. Le Zenit s’offre un joli pari sur l’avenir avec l’achat de Strahinja Eraković. Âgé de 22 ans, le défenseur central serbe débarque en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre 8 millions d’euros. Il a paraphé un contrat le liant au minimum jusqu’en juin 2027 avec le club russe.