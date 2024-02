Serie A : Théo Hernandez et l’AC Milan poursuivent leur folle série contre Naples

Il faut avoir les reins solides face à cet AC Milan 2024, pas forcément spectaculaire, mais diablement efficace. Toujours invaincu en championnat depuis le début de l’année, le club lombard a étiré sa jolie série ce dimanche soir en battant Naples (1-0), dans le cadre de la 24e journée de Serie A. L’unique buteur de la rencontre ? Théo Hernandez, à l’initiative d’un joli mouvement avec Olivier Giroud puis Rafael Leao, et en bout de chaîne pour tromper Gollini d’un plat du pied gauche (25e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 52 24 20 16 4 4 47 27 9 Naples 35 23 5 10 5 8 32 27

Electrique, déséquilibrant, et dans tous les bons coups de son équipe, Rafael Leao aurait également pu y aller de son but avec un peu plus de justesse dans le dernier geste. Naples, de son côté, a dicté le tempo en seconde période mais n’a jamais été en mesure de prendre à revers Mike Maignan. Au classement, l’AC Milan poursuit sa folle escalade et grimpe à la 3e place. Naples reste embourbé dans le ventre mou du championnat et ne rassure pas.