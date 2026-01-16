Menu Rechercher
Strasbourg : visite médicale déjà planifiée pour Gessime Yassine

Le mercato s’accélère du côté de la Meinau. Selon nos informations, le RC Strasbourg a bouclé l’arrivée de Gessime Yassine. Un terrain d’entente a été trouvé entre toutes les parties pour le transfert du champion du monde U20 marocain. La visite médicale est d’ores et déjà programmée dans les toutes prochaines heures en Alsace probablement ce samedi.

Si les tests physiques sont concluants, le virevoltant milieu offensif de Dunkerque (2 buts et 7 passes décisives en 13 matches de L2) apposera sa signature sur un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu’en juin 2030. Le montant de l’opération avoisine les 7 M€.

