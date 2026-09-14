SPL
Marcelo Brozović a retrouvé un club
1 min.
@Maxppp
Marcelo Brozović change de championnat. Après trois saisons passées à Al-Nassr, le milieu de terrain croate a quitté le club saoudien au terme de son contrat et s’est engagé avec Al-Sadd. L’ancien joueur de l’Inter rejoint ainsi le Qatar, où il a signé jusqu’en 2027.
La suite après cette publicité
رسمياً ✍🏼 || بروزو ســداوي 💣— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 13, 2026
حتى 2027 . #السد | #بروزو_سداوي pic.twitter.com/yIezjrXTEH
Arrivé en Arabie saoudite en 2023, Brozović aura notamment remporté la Saudi Pro League et la Coupe arabe des clubs avec Al-Nassr, aux côtés de Cristiano Ronaldo. À 33 ans, le Croate va désormais découvrir la Qatar Stars League et retrouver Roberto Firmino, arrivé à Al-Sadd l’été dernier après son départ d’Al-Ahli.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer