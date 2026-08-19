FC Barcelone : c’est terminé pour Julian Alvarez !

L’Atlético de Madrid n’a pas tremblé. Sollicité par le FC Barcelone depuis des mois pour lâcher son attaquant vedette Julian Alvarez, le club madrilène a toujours fermé la porte à un départ. L’Argentin a pourtant clamé publiquement son envie de plier bagage et les Blaugranas ont souvent mis la pression en déclarant que leur offre pour le Colchonero avait une deadline. Les médias espagnols n’ont également pas été tendres en affirmant que des révélations sur le comportement des dirigeants madrilènes envers leur joueur allaient sortir. Pas de quoi déstabiliser le coach Diego Simeone. À la veille d’affronter Malaga en Liga, El Cholo a confirmé qu’Alvarez allait bien rester au Metropolitano.

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« Je continue à penser de la même manière. Je m’occupe de l’aspect sportif. Nous en discutons comme nous le faisons toujours. Sur le plan sportif, nous avons besoin de plus d’entraînements avec lui pour qu’il soit au meilleur de sa forme. C’est l’un des meilleurs joueurs, voire le meilleur. Je pense que si le propriétaire du club s’est exprimé sans ambages, je crois qu’il n’y a rien d’autre à ajouter. C’est comme quand on va au tribunal, il n’y a rien d’autre à dire. Nous prenons soin de l’homme et du joueur. Nous comprenons qu’il n’est pas en état de jouer ce match (contre Malaga, ndlr). Je fais preuve d’un grand respect dans toutes les situations auxquelles nous avons été confrontés… Griezmann, Diego Costa, et aujourd’hui Julián. Je respecte pleinement toutes les opinions que chacun peut exprimer. »

Les égos ont fait capoter l’affaire

Cette nuit, le suiveur du Barça de l’émission El Chiringuito, José Alvarez, a fait de nouvelles révélations sur ce dossier. Généralement bien informé sur le mercato blaugrana, le journaliste espagnol assure que l’opération est terminée à 99%. « Julian se sent trahi. Mais aujourd’hui, j’ai pu consulter plusieurs sources impliquées dans cette opération. La conclusion est claire : j’écarte la signature d’Alvarez pour le Barça. On m’a expliqué ce qu’il s’est passé. On me dit que le transfert ne se fera pas à 99% à cause d’égos, plus qu’un problème d’argent. Il y a une partie (l’Atlético) qui a toujours refusé d’écouter une autre (le Barça). On me dit aussi que Julian ne peut plus rien faire de plus. (…) Le Barça commence à chercher des alternatives. Il y a un souci d’égos qui ne permet pas d’avancer. Et je peux vous dire que des agents très importants, qui ont des attaquants très importants, ont réservé des chambres d’hôtel à Barcelone ».

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❌ "DESCARTO el FICHAJE de JULIÁN por el BARÇA" ❌



👉 "No es por dinero, es un tema de ego".



💣 BOM-BA-ZO de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoJulián en Energy. pic.twitter.com/7Lp9ybW2Q6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

Voir le Barça chercher d’autres options n’est pas une surprise. Hier, le nom d’Ayoze Pérez est sorti dans les médias. De son côté, le journaliste d’El Chiringuito, Marcos Benito, assure que le Barça a bien tenté de recruter l’ancien Lyonnais Georges Mikuatdze, mais Villarreal réclamait 70 M€. Conscient de l’intérêt blaugrana, le Sous-marin jaune avait récemment augmenté la clause de départ du Géorgien pour la fin du mercato. Mais face au tarif demandé, le Barça a préféré passer son tour. Les Catalans trouveront-ils la perle rare d’ici la fin du mercato ?