OL : la recrue fantôme Matt Turner vide son sac

Matt Turner ne s’attendait pas à ça. Durant le dernier mercato d’été, l’Américain de 31 ans a été un pion au centre du jeu d’échecs entre les Gones et John Textor, qui avait ficelé son arrivée avec son grand ami Evángelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest. Malgré leur bonne volonté, les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont cherché différentes solutions pour mettre un terme à ce deal, n’ont eu d’autre choix que d’acheter le gardien dont ils ne voulaient pas. Mais les dirigeants rhodaniens, menés par le DG Michael Gerlinger et le Directeur Technique Matthieu Louis-Jean ont pu limiter la casse en l’envoyant directement en prêt, sans passer par la case Lyon.

Des montagnes russes émotionnelles

« L’Olympique Lyonnais informe avoir acquis le gardien de but Matt Turner en provenance de Nottingham Forest pour la somme de 8M€ + 10% d’intéressement sur une éventuelle plus-value future. Le club a cependant trouvé un accord avec la franchise de MLS New England Revolution pour un prêt d’un an du portier américain, assorti d’une option d’achat fixée à 3 millions d’euros », pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel publié le 1er août dernier. Silencieuse depuis ce transfert, la recrue fantôme des Gones, qu’on n’avait jamais vraiment entendue sur le sujet, a pris la parole ce mercredi dans le podcast Unfiltered Soccer aux côtés de Landon Donovan et de Tim Howard.

« L’opportunité de quitter Nottingham Forest pour un club comme Lyon s’est présentée. Et j’ai pensé que c’était une opportunité en or. J’allais aller dans un endroit où je connaissais quelques joueurs, comme Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles. Une ville formidable dont on ne dit que du bien. Des supporters passionnés. Je pense donc à ce moment-là que c’est une excellente opportunité et que le moment est idéal pour ce transfert. J’ai passé ma visite médicale à Chicago. J’étais avec l’équipe nationale et j’ai tout mis en ordre pour être prêt à partir. J’étais prêt à tourner la page et à entamer un nouveau chapitre, et vous savez, quand la nouvelle est tombée que le club allait être relégué financièrement le jour de mon anniversaire, le 24 juin, je me suis dit : "oh là là, ça y est" ».

Turner ne voulait pas condamner Lyon

Le malheureux Turner poursuit : « je ne savais pas vraiment ce que ça signifiait, mais oui, mon agent en avait eu vent plus tôt. Alors, quand la nouvelle est tombée et que tout le monde me regardait dans le bus parce que, vous savez, c’était une alerte ESPN, tout le monde me regardait en mode : "mec, t’as vu ça ?". Je disais "oui", que je savais déjà plus ou moins ce qui se passait. La dernière chose que je voulais, c’était de mettre un club dans une situation financière difficile, vous savez. En y réfléchissant, je me suis dit : "c’est une aubaine pour moi." Ils ne me garantissent rien, mais c’est une nouvelle opportunité de m’intégrer dans un nouvel environnement et de faire mes preuves ». Mais Turner a vite saisi l’importance de la situation chez les Gones.

« Ils vendaient leur meilleur joueur. Donc, pour moi, tout était encore possible. Et quand il est apparu que mon transfert risquait de les faire dépasser le seuil financier autorisé, il a fallu trouver une solution. Parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Si vous êtes celui qui place ce club dans une telle situation, quoi qu’il arrive, même si vous jouez de façon exceptionnelle chaque semaine, que vous enchaînez les matchs sans encaisser de but et que vous les ramenez en Ligue 1, vous ne pourriez jamais rattraper le coup, j’en suis convaincu ». Turner voulait vraiment jouer pour les Gones, mais pas dans ces conditions. Il a donc accepté de retourner au pays, pendant que les Rhodaniens ont mis la main sur Dominik Greif.

Une place à gagner pour le Mondial 2026

Mais il n’est pas malheureux puisqu’il évolue dans son ancien club. Au sein de la franchise de Major League Soccer de New England Revolution, il a participé à 11 matches cette saison. Tous en tant que titulaire (20 buts encaissés). Malgré son temps de jeu régulier, il connaît néanmoins des soucis en équipe nationale américaine. « Perdre le poste de numéro 1 et la responsabilité qui va avec, c’est dur, vous savez. C’est un vrai coup dur. Mais j’ai toujours vraiment apprécié la clarté de la communication avec Mauricio Pochettino, sans aucune ambiguïté. Je supporte mal l’ambiguïté. J’ai besoin qu’on me dise les choses telles qu’elles sont, sans détour. Et c’est exactement comme ça que ça s’est passé ». Turner reste toutefois beau joueur.

« Bravo à Matty [Freese], car au final, il a suffisamment bien réussi pour conserver la place [de numéro 1]. Et quel est alors mon rôle ? Le soutenir. L’équipe nationale a changé ma vie. Sans elle et les opportunités qu’elle m’a offertes, ma carrière n’aurait pas été la même. Je serais donc bien naïf de ne pas être reconnaissant pour tout ce que la sélection a fait pour moi. Je pense que vous le savez, je vais continuer à me battre. Je ne vais pas me contenter de dire : "oh oui, je suis content d’être dans l’équipe." Non, je veux des responsabilités. Je ne pense pas qu’il y ait de secret là-dessus, mais avec grâce et respect, comme toujours. Je ne vais pas ramener tout ça à moi, car l’équipe nationale est plus importante que moi, et ce que nous voulons tous pour le football en Amérique est plus important que nos parcours individuels.» Après des mois mouvementés, entre son transfert fantôme et une place perdue en sélection en 2025, Matt Turner espère que cette année 2026 lui sourira plus.