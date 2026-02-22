Lorient : le sublime coup franc de Pablo Pagis contre Nice

Mené par l’OGC Nice à la mi-temps, Lorient peut toutefois garder espoir dans cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1, grâce à Pablo Pagis. L’attaquant breton s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un sublime coup franc pour battre Maxime Dupé.

La suite après cette publicité

Le joueur de 23 ans ne cesse de briller week-end après week-end depuis le début de la saison. Auteur de son huit but en championnat, le fils de Mickaël Pagis est tout simplement le meilleur buteur de la formation coachée par Olivier Pantaloni.