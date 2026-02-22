Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Lorient : le sublime coup franc de Pablo Pagis contre Nice

Par Kevin Massampu
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp
Nice 3-3 Lorient

Mené par l’OGC Nice à la mi-temps, Lorient peut toutefois garder espoir dans cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1, grâce à Pablo Pagis. L’attaquant breton s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un sublime coup franc pour battre Maxime Dupé.

La suite après cette publicité
L1+
𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝙅𝙪𝙣𝙞𝙣𝙝𝙤 𝗣𝗮𝗴𝗶𝘀 ⭐

Quel coup de patte ❕

#OGCNFCL
Voir sur X

Le joueur de 23 ans ne cesse de briller week-end après week-end depuis le début de la saison. Auteur de son huit but en championnat, le fils de Mickaël Pagis est tout simplement le meilleur buteur de la formation coachée par Olivier Pantaloni.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Pablo Pagis

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Pablo Pagis Pablo Pagis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier