Coupe de France : le tirage au sort complet du 8e tour

Ce dimanche, le 7e tour de la Coupe de France s’est achevé. Cela nous permet de connaître l’identité des 92 équipes présentes pour participer au 8e tour. Marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, ce tour nous a permis d’avoir quelques surprises notables. Certains clubs professionnels ont ainsi quitté la compétition à l’image de ce qu’avaient connu les équipes de Ligue 3 d’Aubagne au 5e tour et de Bastia au 6e tour.

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Ainsi, cinq formations de Ligue 2 ont été éliminées à l’image de Rodez qui a été battu 3-2 par Versailles (Ligue 3). Dijon a également été éliminé par une équipe de Ligue 3 avec sa défaite 2-1 contre Orléans, tout comme Dunkerque qui a été écrasé par Quevilly (3-0). Boulogne s’est fait surprendre 1-0 par l’AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2) tandis que Guingamp a été sorti par Lannion (N2) aux tirs au but (0-0/4-3).

Des affrontements entre clubs professionnels

Le FC Metz a connu une sacrée déroute de son côté. En déplacement dans les Vosges pour défier Saint-Dié Kellermann, les Grenats se sont inclinés 1-0. Conséquence, le club vosgien défiera un autre club de Ligue 2 au 8e tour avec la réception de Sochaux. Dans les affiches à suivre au prochain tour, on aura un joli duel entre le Nîmes Olympique (N1) et le Grenoble Foot 38 (L2) ou bien un duel entre clubs professionnels avec la rencontre entre l’AS Saint-Étienne (L2) et FC Villefranche Beaujolais (L3).

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On aura le droit à deux affrontements entre clubs de Ligue 3 puisque Bourg-en-Bresse et l’US Thionville Lusitanos devront croiser le fer tout comme l’AS Cannes et Le Puy-en-Velay FC. Il reste encore 12 équipes de Ligue 2 et 15 équipes de Ligue 3 en lice. Ce qui nous offre de jolis matches en perspective. Ces rencontres se disputeront dans deux semaines lors du week-end du samedi 29 et du dimanche 30 novembre.

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Le tirage complet du 8e tour de la Coupe de France :

Groupe A

TA Rennes (N2) - FC Rouen (L3)

Lannion FC (N2) - Stade Lavallois (L2)

La St Pierre de Milizac (N2) - ST Pontivyen (R1)

Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)

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Groupe B

US Reipertswiller (R1) - AS Sundhoffen (R1)

ASC Biesheim (N1) - Racing Besançon (N2)

AS Talange (R2) - US Oberlauterbach (R2)

SR Saint-Dié Kellermann (R1) - FC Sochaux Montbéliard (L2)

Groupe C

SAS Épinal (N1) - Amiens SC (L3)

US Vermelles (R3) - ES Thaon (N2)

Le Pays-du-Valois US (N1) - Valenciennes FC (L3)

Olympique Charleville Prix AM (N2) - Stade de Reims (L2)

AS Furiani-Agliani (N1) - AS Nancy Lorraine (L2)

Groupe D

Saint-Ouen L’Aumône (N2) - Calais Racing Club (R1)

St. Sottevillais Cheminots (R1) - Quevilly Rouen Métropole (L3)

FC Chambly (N1) - US Avranches MSM (N1)

Loon Plage FC (R1) - Racing CF (N1)

Pays Saint-Omer US (R1) - Stade Malherbe Caen (L3)

Groupe E

Cosne UCS (R1) - CS Sedan Ardennes (R1)

Tremblay-en-France FC (R2) - Red Star FC (L2)

SC Massay (R3) - US Orléans (L3)

AS Chatou (R1) - Linas Montlhéry (N2)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) - Is Selongey Football (N2)

Groupe F

Nîmes Olympique (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)

AS Puissalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)

Avenir Foot Lozère Mende (R2) – Montpellier Hérault SC (L2)

AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3)

US Marseille Endoume Catalans (R1) - Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1)

Groupe G

FC 2 Rives 82 (R1) - FC Versailles 78 (L3)

RC Chambéry (R2) - Les Genêts d’Anglet (N2)

US Castanet (N2) - Pau FC (L2)

Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais Football (R1)

Groupe H

FC Nueillaubiers (R1) - FC Nantes (L2)

FC Bressuire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)

Montluçon Football (R1) - Clermont Foot (L2)

Vendée FC La Roche (L3) - Voltigeurs Châteaubriant (N1)

Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) - Sablé-sur-Sarthe FC (N2)

Groupe I

AS Saint-Étienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3)

FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) - Hauts Lyonnais (N1)

US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)

FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) - Chassieu Décines FC (R1)

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) - US Thionville Lusitanos (L3)

Outre-Mer