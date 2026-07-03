Coupe du Monde 2026 : le Portugal renverse la Croatie dans un match totalement fou et défiera l’Espagne !

Ce jeudi, l’Espagne a lancé cette soirée de Coupe du Monde 2026 en s’offrant facilement l’Autriche (3-0). La Roja a effectué un match de qualité pour se qualifier en huitième de finale face au Portugal ou à la Croatie. Deux équipes ambitieuses qui s’affrontaient cette nuit du côté de Toronto. Roberto Martinez organisait le Portugal en 4-2-3-1 avec notamment un trio composé de Pedro Neto, Bruno Fernandes et Rafael Leao derrière Cristiano Ronaldo. Les Vatreni misaient sur un 4-2-3-1 avec plusieurs éléments expérimentés sur le terrain comme Ivan Perisic, Luka Modric et Mateo Kovacic. Limité physiquement depuis le début de la compétition, Josko Gvardiol débutait sur le banc.

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Les Croates se montraient dangereux en premiers avec un bon mouvement sur la gauche où Nikola Vlasic centrait vers le point de penalty, mais le tir d’Ante Budimir était capté par le gardien (3e). La réponse portugaise était immédiate. Côté gauche, Rafael Leao provoquait dans la surface et voyait son centre en retrait repris par Bruno Fernandes dont le tir puissant était repoussé par Dominik Livaković (4e). Le Portugal prenait ensuite le jeu à son compte, mais ne se procurait pas de grosses occasions contre des Vatreni bien organisés. Après la pause fraîcheur, la Croatie essayer de pousser, mais le Portugal répondait avec un centre côté gauche de Joao Cancelo qui allait au second poteau. Cristiano Ronaldo était proche de le reprendre de la tête (30e). Mis à part cela, il ne se passait plus grand-chose dans un premier acte assez fermé.

Le Portugal a renversé ce match fou !

En seconde période, tout s’accélérait. Dés les premières secondes, Mateo Kovačić était proche de marquer, mais Diogo Costa déviait de justesse en corner (48e). Survoltés, les Vatreni poussaient et trouvaient la faille. Sur la droite, Nikola Vlasic servait Josip Stanisic dont le centre vers le second poteau trouvait Ivan Perisic. L’ailier du PSV Eindhoven contrôlait avant d’ajuster le gardien (1-0, 53e). Dans les bons coups, Nikola Vlasic était servi sur la droite de la surface, il devançait Diogo Costa pour servir Igor Matanovic qui doublait la mise, mais le but était logiquement refusé pour hors-jeu (56e). Tout allait plus vite et Rafael Leao enroulait un missile qui venait mourir sur la barre transversale (58e). On allait d’un but à l’autre et Petar Sucic tombait à son tour sur Diogo Costa (59e). C’est là que Cristiano Ronaldo allait s’offrir un joli but sur une transversale de Joao Cancelo côté droit. Auteur d’un magnifique contrôle, il piquait le ballon au-dessus de Dominik Livakovic avant d’être signalé hors-jeu (61e).

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Ce n’était que partie remise. Accroché par Nikola Vlasic dans la surface croate, Renato Veiga obtenait un penalty. D’une frappe plein axe, Cristiano Ronaldo ne tremblait pas pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 68e). Relancés, les Portugais allaient toutefois subir la réponse croate. Plein axe, Mateo Kovacic heurtait le poteau droit d’une frappe puissante devant la surface (75e). Sa volée qui suivait était claquée par Diogo Costa au-dessus de son but (76e). Juste derrière, Igor Matanovic perdait son duel face à Diogo Costa (77e). Les Croates poussaient et Petar Sucic était mis sur orbite dans le dos de la défense portugaise avant d’ajuster le gardien, mais l’arbitre le désignait hors-jeu (80e). Puis sur un centre de Petar Sucic, Mario Pasalic surgissait au second poteau, mais sa tête croisée passait à droite du cadre (88e). Et alors qu’on se dirigeait vers les prolongations, Rafael Leao centrait sur la gauche vers le second poteau. Passant devant Josko Gvardiol, Gonçalo Ramos délivrait tout un peuple sur un coup de casque (2-1, 90e +4). Dans les ultimes secondes, Ivan Perisic centrait sur la gauche vers la surface. Le ballon revenait sur Mario Pasalic qui servait Josko Gvardiol. Le défenseur devançait Ruben Neves pour égaliser… Un but finalement refusé car Mario Pasalic était hors-jeu (90e +16). Au terme d’un match totalement fou, le Portugal s’impose finalement 2-1 et défiera l’Espagne en huitième de finale.