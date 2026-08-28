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Ligue 1

LOSC : la magnifique ouverture du score d’Hákon Haraldsson contre le PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Hákon Haraldsson @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Lille est devant le PSG ! Alors que le club nordiste accueille la formation parisienne, en ouverture de cette 2e journée de Ligue 1, le LOSC est actuellement en tête au tableau d’affichage après la magnifique réalisation d’Hákon Haraldsson, à la 21e minute de jeu.

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Magnifiquement servi par Giroud dans le dos des Parisiens, le milieu offensif islandais âgé de 23 ans envoyait une puissante frappe au fond des filets pour faire exulter Pierre-Mauroy (21e, 1-0). Face à des Parisiens frileux défensivement, les Lillois multiplient les assauts sur le but de Matvey Safonov.

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