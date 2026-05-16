Liverpool : le message puissant de Mohamed Salah après la défaite face à Aston Villa
Auteur d’une saison assez délicate du côté de Liverpool, Mohamed Salah avait annoncé son départ il y a plusieurs mois. Hier soir, dans le cadre de la 37e journée de la Premier League, le club de la Mersey défiait Aston Villa et la formation d’Arne Slot s’est effondrée (4-2). Après la rencontre, l’attaquant égyptien a donc exprimé sa colère sur son compte X, indiquant aussi son soutien à la formation. « J’ai vu ce club passer des sceptiques aux croyants, et des croyants aux champions. Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider le club à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. Notre effondrement face à une nouvelle défaite cette saison a été très douloureux et ce n’est pas ce que méritent nos fans. Je veux voir Liverpool redevenir l’équipe d’attaque heavy metal que les adversaires craignent et redevenir une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je sais jouer et c’est l’identité qui doit être retrouvée et préservée pour toujours. Cela ne peut pas être négociable et tous ceux qui rejoignent ce club doivent s’y adapter » a-t-il notifié dans un premier temps.
Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and not what our fans deserve. I want to see Liverpool go back to being the heavy metal attacking team that opponents fear and back to being a team that wins trophies. That is the football I know how to play and that is the identity that needs to be recovered and kept for good. It cannot be negotiable and everyone that joins this club should adapt to it.
Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All teams win games.
Liverpool will always be a club that means a great deal to me and to my family. I want to see it succeed for long after I have moved on.
As I’ve always said, qualifying to next season’s Champions League is the bare minimum and I will do everything I can to make that happen.
Puis, l’ailier de l’actuel 5e du championnat a poursuivi : « gagner quelques matchs par-ci par-là n’est pas ce qui devrait définir Liverpool. Toutes les équipes gagnent des matchs. Liverpool restera toujours un club qui compte énormément pour moi et pour ma famille. Je veux le voir réussir longtemps après que j’aurai passé à autre chose. Comme je l’ai toujours dit, se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine est le minimum absolu et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise ».
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