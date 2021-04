Valeur des effectifs : Man City en pole, le PSG à la traîne

Manchester City possède l'effectif le plus cher du monde en valeur selon l'Observatoire du Football du Centre International d'Étude du Sport. La valeur cumulée des joueurs des Skyblues est estimée à environ 1,3 milliard d'euros d'après l'algorithme du CIES. Les Citizens sont suivis de près par Manchester United (1,161 milliard d'euros) et Chelsea (1,115 milliard d'euros). Le FC Barcelone est au pied du podium, sous la barre du milliard (991 M€), tout comme le Real Madrid (840 M€). On ne trouve pas de trace d'un club français dans le top 10 européen. Le Paris SG pointe à la 15e position. Malgré la présence des deux superstars Kylian Mbappé et Neymar, considérés comme deux des joueurs les plus chers de la planète, son effectif est estimé à 603 M€, soit environ 25 M€ par joueur.

La suite après cette publicité

Le club de la capitale devance le LOSC en Ligue 1, et de loin. Le groupe de Christophe Galtier est évalué à 378 M€, soit environ 20 M€ par joueur. L'AS Monaco complète le podium (340 M€), l'Olympique Lyonnais se classant 4e (323 M€) et l'Olympique de Marseille 7e (155 M€). Les Phocéens sont devancés dans ce classement par le Stade Rennais (298 M€) et l'OGC Nice (241 M€). Pablo Longoria a donc du pain sur la planche pour valoriser les joueurs olympiens. La valeur moyenne de l'effectif d'un club de L1 est de 174 M€, très loin derrière la Premier League (474 M€), la Liga (282 M€), la Bundesliga (282 M€) et la Serie A (276 M€). Grands écarts...