Sénégal : Edouard Mendy a dû payer lui-même son IRM aux Etats-Unis

Le climat reste particulièrement tendu autour de la sélection sénégalaise après le fiasco de la Coupe du Monde 2026. Alors que la presse sénégalaise ne cesse de révéler de nombreux dysfonctionnements au sein du staff médical, des primes impayées et une organisation chaotique, Sport News Africa dévoile un nouvel épisode qui illustre les difficultés rencontrées par les Lions durant le tournoi. Cette fois, c’est la gestion des assurances qui est pointée du doigt.

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Selon le média, ni les joueurs, ni le staff technique, ni les autres membres de la délégation n’étaient assurés durant le Mondial, la Fédération sénégalaise n’ayant pas souscrit de couverture pour protéger les personnes sous sa responsabilité. Une situation dont Édouard Mendy a fait les frais après sa blessure au genou face à la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Contraint de passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure, le gardien sénégalais a dû régler lui-même l’examen, particulièrement coûteux aux États-Unis. Preuve, encore, du Mondial chaotique du Sénégal.