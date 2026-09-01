Nice : Melvin Bard va rejoindre Leeds

Le mercato entre dans sa phase décisive. Hier soir, tout s’est accéléré pour Melvin Bard (25 ans). Approché par Coventry, le latéral gauche était aussi courtisé par West Ham et Leeds.

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Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par nos soins, Bard va finalement rejoindre les Peacocks sous la forme d’un prêt payant d’un montant d’un million d’euros, auquel il faut ajouter une option d’achat de 5 M€ sans condition particulière. Le footballeur français va découvrir la Premier League après avoir fait toute sa carrière en France.