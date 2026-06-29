C’est la guerre entre l’Atlético de Madrid et Julián Álvarez !

Le divorce est désormais consommé entre Julián Álvarez et l’Atlético de Madrid. Après ses déclarations à la sortie du mach de l’Argentine face à l’Autriche, l’attaquant de 26 ans a complètement chamboulé le mercato. D’après la presse espagnole, l’international argentin avait déjà informé la direction sportive de son intention de quitter le club lors d’une réunion organisée avant la Coupe du Monde et aurait même désigné le FC Barcelone comme sa destination privilégiée, mais le fait de l’annoncer publiquement, devant des millions de téléspectateurs, a logiquement froissé les Colchoneros.

La suite après cette publicité

Si l’Atlético avait déjà intégré l’idée d’un départ, le fait que Julián Álvarez rende son souhait public est très mal passé, selon Sport. Le dirigeant madrilène Gil Marin était même sorti du silence pour tirer les oreilles de son attaquant. En interne, Diego Simeone, qui exige un engagement total de chacun de ses joueurs, aurait définitivement fermé la porte à une réconciliation. Le technicien argentin ne voudrait plus conserver un joueur qui affiche aussi clairement sa volonté de partir et ne chercherait plus à le convaincre de rester.

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid ne veut plus de Julian Alvarez

Le directeur sportif madrilène, Mateu Alemany, est également conscient qu’une vente devra être trouvée. Mais la direction des Colchoneros entend garder la main sur les négociations. Et c’est précisément là que le Barça se heurte à un énorme obstacle, car il est hors de question pour l’Atlético de renforcer un concurrent direct à n’importe quel prix. Selon Sport, les dirigeants madrilènes exigeraient toujours les 150 millions d’euros, payables comptant, pour accepter un transfert vers la Catalogne.

Aucun paiement échelonné ne serait envisagé, pas plus qu’un échange de joueurs. Ferran Torres, Marc Casadó ou tout autre élément proposé par Deco ne modifieraient pas la position du club. La première offre de 90 millions d’euros plus 10 millions de bonus aurait d’ailleurs été rejetée sans même être étudiée. Une seule exception pourrait faire évoluer la position de l’Atlético : Arsenal. Les Gunners seraient en mesure d’intégrer Viktor Gyökeres dans l’opération, en plus d’une importante indemnité financière, une formule qui séduit davantage les décideurs madrilènes. D’après la presse anglaise, le FC Barcelone a déjà réagi en entamant des discussions avec la star nationale Harry Kane.