Menu Rechercher
Commenter
Officiel MLS

James Rodriguez signe à Minnesota United

Par Maxime Barbaud
1 min.
James Rodriguez avec la Colombie @Maxppp

C’était pressenti depuis quelques jours. James Rodriguez rejoint la MLS et la franchise de Minnesota United. À 34 ans, le meneur de jeu s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec une option pour prolonger de six mois, soit jusqu’à la fin de cette saison nord-américaine.

La suite après cette publicité
Minnesota United FC
Voir sur X

L’international colombien (122 sélections, 31 buts) vise une nouvelle Coupe du Monde avec son pays cet été, sa 3e après 2014 et 2018. Il était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure du côté du Club Leon au Mexique, qu’il avait rejoint il y a un an.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Minnesota
James Rodríguez

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Minnesota Logo Minnesota United
James Rodríguez James Rodríguez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier