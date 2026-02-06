James Rodriguez signe à Minnesota United

C’était pressenti depuis quelques jours. James Rodriguez rejoint la MLS et la franchise de Minnesota United. À 34 ans, le meneur de jeu s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec une option pour prolonger de six mois, soit jusqu’à la fin de cette saison nord-américaine.

L’international colombien (122 sélections, 31 buts) vise une nouvelle Coupe du Monde avec son pays cet été, sa 3e après 2014 et 2018. Il était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure du côté du Club Leon au Mexique, qu’il avait rejoint il y a un an.