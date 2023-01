Le vibrant hommage de Roberto Mancini pour son ancien coéquipier et ami Gianluca Vialli

Roberto Mancini a perdu deux êtres chers en l’espace de seulement quelques semaines. Après le décès de Sinisa Mihajlovic le 16 décembre dernier, Gianluca Vialli s’en est allé lui aussi à la suite d’une longue maladie. «Quelques jours après les adieux de Sinisa, j’ai perdu un autre frère. Et même un petit frère, comme j’aimais l’appeler, car nous nous sommes rencontrés à 16 ans et ne nous sommes plus jamais quittés. Tout ce chemin ensemble : les équipes de jeunes de l’Italie, l’équipe nationale, la Sampdoria, les joies, les peines, les victoires et les défaites. Et puis les deux soirées de Wembley (la finale de Ligue des champions perdue avec la Sampdoria en 1992 face à Barcelone comme joueurs puis la finale de l’Euro 2020 remportée en 2021 avec la Squadra Azzurra)» a notamment confié le sélectionneur italien.

La suite après cette publicité

Le technicien de 58 ans est ensuite tenu à rendre un vibrant hommage à son ancien coéquipier et ami Gianluca Vialli. «Il a joué un rôle décisif dans la conquête du titre européen. Les joueurs l’aimaient. Gianluca nous a apporté un courage que nous ne connaissions pas et qu’il utilisait pour combattre la maladie. Gianluca était le meilleur de nous tous, un avant-centre complet, un homme parfait et courageux» a conclu Roberto Mancini, visiblement encore sous le choc de cette terrible nouvelle. Pour rappel, une minute de silence est et sera observée avant toutes les rencontres de la 17ème journée de Serie A ce week-end.

À lire

La légende italienne Gianluca Vialli est décédée