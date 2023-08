Equipe de France Espoirs : qui pour succéder à Sylvain Ripoll ?

La suite après cette publicité

Après l’élimination précoce, pour ne pas parler de fiasco, en quarts de finale du dernier Euro Espoirs face à l’Ukraine, le comité exécutif de la Fédération Française de Football avait d’abord décidé de temporiser. Mais dernièrement, un deuxième bilan a été fait et il n’a pas été favorable à Sylvain Ripoll. Alors qu’il était en poste depuis mai 2017, l’entraîneur de l’équipe de France Espoirs a en effet officiellement quitté ses fonctions de sélectionneur, d’un commun accord avec l’instance dirigeante du football français.

En vue des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à domicile, la Fédération française de football a même décidé de faire table rase du passé pour remotiver les troupes et repartir sur une nouvelle dynamique à l’approche de cet événement tant attendu. Et dans ces cas là, c’est souvent le capitaine du navire qui trinque. Le bateau des Bleuets est donc à la dérive et un nouveau tacticien va devoir reprendre le contrôle du gouvernail. Si l’équipe de France Espoirs est au plus mal, plusieurs pistes sont déjà à l’étude comme le rapportent nos confrères de L’Equipe.

À lire

EdF Espoirs : Sylvain Ripoll officiellement écarté

Plusieurs noms reviennent avec insistance

Libre depuis la fin de son aventure à Strasbourg, Julien Stephan est le favori des bookmakers. Connu pour sa capacité à faire émerger les talents de demain, à l’instar d’Eduardo Camavinga à Rennes, le fils de Guy, adjoint de Didier Deschamps, est en position de force même si sa candidature n’a pas été officialisée et que Marc Keller, son ancien président en Alsace, est membre du comité exécutif de la FFF, ce qui ne devrait pas joueur en sa faveur. De son côté, Sabri Lamouchi, qui est proche du dirigeant strasbourgeois, s’est positionné pour briguer le poste tandis que des contacts auraient déjà été établis avec Jocelyn Gourvennec selon le quotidien sportif.

La suite après cette publicité

Autre successeur potentiel, Philippe Montanier, réputé proche d’Hubert Fournier, le directeur technique national, pourrait se voir proposer le poste. Enfin, Rémi Garde, grâce à sa proximité avec l’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, aurait aussi son mot à dire. En tout cas, le futur sélectionneur des Bleuets aura la lourde tâche de mener son équipe vers la victoire avec une nouvelle génération entre ses mains. La mission s’annonce d’autant plus compliquée qu’il devra qualifier l’équipe de France Espoirs pour le prochain Euro des moins de 21 ans qui aura lieu en Slovaquie tout en ayant en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024…