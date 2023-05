LOSC - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Choc au sommet à trois journées de la fin du championnat de France. Si le Paris Saint-Germain se dirige tout droit vers son onzième titre en Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera, de son côté, en terres nordistes pour défier Lille. Cinquième au classement avec 60 points, le LOSC reste encore sous la menace de Rennes, à une petite unité, mais aussi de l’OL et n’aura donc pas le droit à l’erreur face aux Phocéens pour garder son destin en main pour une qualification européenne.

Obligés de renouer avec la victoire après une défaite à Reims (0-1) et un nul sur le terrain de Monaco (0-0), les coéquipiers de Jonathan David auront cependant fort à faire contre les Olympiens, toujours en course pour la Ligue des Champions. Actuellement à la troisième place avec 73 unités, à deux longueurs du Racing Club de Lens, les Ciel et Blanc, vainqueurs du SCO d’Angers (3-1) le week-end dernier, pourraient provisoirement doubler leurs homologues lensois.

Une rencontre ô combien importante pour les Marseillais puisque la troisième place risque fort de ne pas être directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Pour ce match, Paulo Fonseca devrait ainsi aligner un 4-2-3-1. Dans les buts, Chevalier serait ainsi protégé par un quatuor défensif composé de Weah, Diakité, Yoro et Ismaily. Au milieu de terrain, André et Gomes formeraient le double pivot, juste derrière Cabella. Accompagné par Bamba et Ounas, David débuterait lui en pointe.

Privé de Harit et Ounahi, Igor Tudor pourrait lui opter pour un 3-4-2-1. Dans les cages marseillaises, Lopez devrait logiquement débuter. En charnière centrale, Balerdi, Gigot et Kolasinac seraient alors associés. Bien aidés par Kaboré et Clauss, présents sur les ailes, Rongier et Veretout sont quant à eux pressentis pour débuter dans l’entrejeu. Enfin, sur le front de l’attaque, Ünder et Malinovskyi viendraient soutenir Sanchez, homme fort de l’attaque phocéenne.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Marseille 73 35 22 7 6 65 35 30 5 Lille 60 35 17 9 9 60 41 19

