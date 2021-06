Real Madrid : Thibaut Courtois balance sur ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche dernier et amplement repris en Espagne, Thibaut Courtois a dévoilé des anecdotes croustillantes sur le vestiaire du Real Madrid, qu'il connaît désormais particulièrement bien. Le portier des Diables Rouges a ainsi dévoilé quelques détails sur ce qui se passe en coulisses au sein des rangs merengues.

« Pour moi le plus fort techniquement c'est Marcelo. Il y en a d'autres aussi, Toni Kroos, Modric, Hazard. Celui qui s'habille le mieux ? Je pense qu'Asensio s'habille bien. Ramos a son style, je pense que pour les gens qui travaillent dans la mode il a un bon style. C'est pas ce que je met moi, mais il est souvent bien habillé. Mariano et Carvajal aussi. Les joueurs qui s'énervent le plus lors des matchs à l'entraînement ? Il y en a trois : Modric, Nacho et Carvajal. Quand on joue ces matchs, on prend les gagnants en photo. On les appelle "les vinaigres" parce qu'ils s'énervent. Ils n'aiment vraiment pas perdre. Celui qui fait le plus de blagues et vanne le plus ? Marcelo, Ramos aussi. On est dans un vestiaire où ça chambre, quand on fait des toros et tout ça, c'est génial. Ce sont toujours Marcelo et Ramos qui mettent la musique. Ramos est plus musique espagnole, reggaeton etc. Marcelo des fois aime bien mettre des classiques, du R&B, du hip hop... c'est différent », a confié le portier belge.