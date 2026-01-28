Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Strasbourg a fait une offre pour Rudy Matondo

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Rudy Matondo, avec l'AJ Auxerre @Maxppp

Des premières apparitions dès la saison passée avec l’AJA, un temps de jeu exponentiel cette saison : Rudy Matondo impressionne donc par sa précocité, puisqu’il n’est âgé que de 17 ans. Milieu défensif, il a déjà obtenu 6 titularisations cette saison, pour 10 entrées en jeu. Et forcément, un jeune joueur qui commence à accumuler des minutes en L1, cela met l’eau à la bouche.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Strasbourg a ainsi formulé une première offre à Auxerre pour son joueur. Friand de jeunes pépites, le club alsacien veut ainsi doubler la concurrence, qui sera sûrement présente l’été prochain, et boucler le deal dès le mercato hivernal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Auxerre
Rudy Matondo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Auxerre Logo AJ Auxerre
Rudy Matondo Rudy Matondo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier