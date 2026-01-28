Ligue 1
Strasbourg a fait une offre pour Rudy Matondo
1 min.
@Maxppp
Des premières apparitions dès la saison passée avec l’AJA, un temps de jeu exponentiel cette saison : Rudy Matondo impressionne donc par sa précocité, puisqu’il n’est âgé que de 17 ans. Milieu défensif, il a déjà obtenu 6 titularisations cette saison, pour 10 entrées en jeu. Et forcément, un jeune joueur qui commence à accumuler des minutes en L1, cela met l’eau à la bouche.
La suite après cette publicité
Selon nos informations, Strasbourg a ainsi formulé une première offre à Auxerre pour son joueur. Friand de jeunes pépites, le club alsacien veut ainsi doubler la concurrence, qui sera sûrement présente l’été prochain, et boucler le deal dès le mercato hivernal.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Le Sénégal a comparu devant le jury disciplinaire de la CAF suite aux incidents de la finale de la CAN
Explorer