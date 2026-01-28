Strasbourg a fait une offre pour Rudy Matondo

Des premières apparitions dès la saison passée avec l’AJA, un temps de jeu exponentiel cette saison : Rudy Matondo impressionne donc par sa précocité, puisqu’il n’est âgé que de 17 ans. Milieu défensif, il a déjà obtenu 6 titularisations cette saison, pour 10 entrées en jeu. Et forcément, un jeune joueur qui commence à accumuler des minutes en L1, cela met l’eau à la bouche.

Selon nos informations, Strasbourg a ainsi formulé une première offre à Auxerre pour son joueur. Friand de jeunes pépites, le club alsacien veut ainsi doubler la concurrence, qui sera sûrement présente l’été prochain, et boucler le deal dès le mercato hivernal.