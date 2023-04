L’OGC Nice réagit à l’affaire Galtier

L’OGC Nice a tenu à réagir au feuilleton concernant de deux ses anciens employés : Christophe Galtier et Julien Fournier, respectivement ex-entraîneur et ex-directeur sportif. Ce dernier avait accusé le technicien de 56 ans d’un comportement très discutable durant leur passage chez les Aiglons, avant que l’entourage du coach parisien ne sorte du silence pour contester ces accusations.

« Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires », peut-on lire dans le court communiqué publié sur le site officiel de l’actuel neuvième de Ligue 1, aujourd’hui entraîné par Didier Digard, dont l’intérim a d’ailleurs été prolongé jusqu’à la fin de la saison.

