Karim Benzema annonce la date de sa retraite

À 37 ans, Karim Benzema va bientôt arriver à l’heure des choix. Passé par l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid, l’attaquant français évolue à Al-Ittihad depuis 2023. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien Merengue poursuivra-t-il sa carrière en Arabie saoudite ? Rentrera-t-il en Europe ? Ou mettra-t-il tout simplement un terme à sa carrière ? Interrogé, le Nueve assure qu’il n’a pas envie de raccrocher les crampons dans l’immédiat, mais qu’il devrait dire stop à 40 ans.

«La fin de mon contrat ici approche, c’est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, cela dépend de beaucoup de choses. En décembre, j’aurai 38 ans. Je me vois encore jouer au football pendant deux ans. Physiquement, je suis en forme, je travaille beaucoup et je joue au football, j’aime le football, j’y prends plaisir. Nous verrons bien ce qui se passera, ce que le club en pense. J’aime parler face à face et voir ce qu’ils en pensent. Le mieux pour moi est de continuer ici, mais pas seulement pour rester une année ou deux. Je ne peux pas faire ça. Je pense que le niveau du football dans le championnat s’améliore de plus en plus. Je suis ici depuis trois ans, ça s’améliore de plus en plus et ça continue à progresser. C’est vrai que j’ai des propositions en Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier que je me sens bien ici et que je reçois l’affection de tous. Mais on verra bien», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à AS.