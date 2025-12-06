Jet de fumigène face au Red Star, anniversaire gâché…le SC Bastia est fou de rage !

Dernier de Ligue 2, le SC Bastia traverse une mauvaise passe cette saison. En grande difficulté, le club corse est dirigé depuis quatre rencontres par Réginald Ray, débauché pour essayer de sortir le club de ce pétrin. Dans ce marasme, le club bastiais avait droit à une belle fête ce vendredi. En effet, le Sporting Club de Bastia fêtait ses 120 ans et la fin des travaux du stade de Furiani lors de la réception du Red Star. Finalement rien ne s’est passé comme prévu et le match a été définitivement arrêté à la 56e minute suite à un jet de fumigène ayant touché le défenseur audonien Bradley Danger.

Après la rencontre, le président du SC Bastia, Claude Ferrandi, est apparu très touché après la soirée cauchemardesque vécue par son club. « Personne n’avait imaginé ça. C’était une fête, l’anniversaire du club. On a fait beaucoup d’efforts pour le mettre en place et tout a été anéanti ce soir », a confié Ferrandi au micro de beIN SPORTS. Désemparé, il a ajouté : « On pensait qu’on avait le match en main. C’est comme ça. Il va falloir travailler encore plus… enfin… on travaillait déjà beaucoup, pour relever la tête. » Bastia affichait pourtant un visage solide sous la direction de Réginald Ray, pour la quatrième rencontre depuis son arrivée.

Le communiqué cinglant du SC Bastia après le jet de fumigène

Interrogé sur les conséquences possibles de ce geste de supporter, Ferrandi a assuré que des sanctions tomberaient : « N’ayez aucun doute sur les sanctions. Elles vont tomber comme elles tombent depuis le début. Je ne me fais pas de souci. » Et après avoir parlé, le président a joint les actes à ses paroles. En effet, dans un communiqué paru ce samedi matin, le club corse a condamné cet acte stupide d’un de leurs supporters et a annoncé avoir lancé une enquête pour retrouver le coupable de cette bêtise :

« Le Sporting Club de Bastia condamne avec la plus grande fermeté le geste complètement inconscient d’un spectateur lors de la rencontre face au Red Star. Alors que nous célébrions les 120 ans du Sporting, c’est tout le travail d’un club, de ses partenaires et de ses 12 841 supporters présents au stade qui a été gâché par l’acte malveillant d’un seul individu. Le club travaille déjà activement sur l’identification de cette personne et prendra toutes les mesures qui s’imposent dans ce dossier. » La commission de discipline devrait se saisir de l’affaire dès la semaine prochaine pour instruire le dossier, alors que le club corse doit désormais tenter de se relancer dans sa difficile saison, avec seulement sept points et huit de retard sur ses concurrents directs au maintien.