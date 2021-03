Le classement des top buteurs européens

La suite après cette publicité

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 21e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui trône en tête. Ce samedi contre le Werder Brême (victoire 3-1), le Polonais a inscrit un nouveau but. Il compte ainsi 32 buts en 24 matches cette saison en Bundesliga.

Juste derrière lui, c'est le Nigérian Paul Onuachu qui figure à la deuxième place. Régulier dans les performances, le joueur de Genk a marqué hier, mais c'était en demi-finale de Coupe de Belgique contre Anderlecht (victoire 2-1). Il devra donc encore attendre une semaine pour rejouer en Jupiler Pro League. En attendant, il garde la forme et son bilan de 25 buts en 29 matches reste probant. Le podium est ensuite complété par Georgios Giakoumakis. Malgré une nouvelle défaite de son équipe hier contre le Fortuna Sittard (3-1), le buteur grec du VVV Venlo reste sur une incroyable dynamique. Auteur de 24 buts en 24 matches de championnat, il reste en embuscade pour la deuxième place. Toutefois, quelqu'un arrive fort sur ses talons.

Cristiano Ronaldo remonte à vive allure

Éliminé de la Ligue des Champions avec la Juventus, Cristiano Ronaldo s'est vengé contre Cagliari (3-1) en championnat. Auteur d'un triplé retentissant, le Portugais arrive à la quatrième position avec 23 buts en 23 matches. À 36 ans, le quintuple Ballon d'Or est toujours au sommet. Un Français arrive à la cinquième place. Ainsi, Thomas Henry dispose de 20 buts en 27 matches. N'ayant pas joué ce week-end avec Louvain, il retrouve les terrains dimanche prochain contre Malines, mais en attendant, il reste bloqué. L'attaquant Zambien Patson Daka est quant à lui à la sixième position grâce à un nouveau but contre l'Admira (victoire 3-1). Le joueur de Salzbourg a marqué 19 buts en 17 matches et devance son ancien coéquipier Erling Braut Håland. Septième, le Norvégien n'a pas marqué ce week-end avec Dortmund contre le Hertha Berlin (victoire 2-0). Toutefois, il est gratifié de belles statistiques avec 19 buts en 20 matches.

Le Portugais André Silva arrive en huitième position avec 19 buts en 23 matches. Toutefois contre le RB Leipzig hier (1-1), le joueur de l'Eintracht Francfort est resté sans solution. Jouant ce soir, Lionel Messi tentera d'améliorer ses performances face à Huesca. En attendant l'Argentin, arrive à la neuvième place. Enfin, Romelu Lukaku est dixième avec 19 buts en 26 matches. L'attaquant belge a de nouveau marqué ce dimanche contre le Torino (2-1). Luis Suarez (Atlético de Madrid), Aaron Boupendza (Hatayspor) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Mohamed Salah (Liverpool) et Gianni Bruno (Zulte Waregem) sont en embuscade avec 17 réalisations. Luis Muriel (Atalanta), Harry Kane (Tottenham), Wout Weghorst (Wolfsbourg) et Bruno Fernandes (Manchester United) suivent avec 16 buts tandis que Gerard Moreno (Villarreal), Roman Yaremchuk (La Gantoise), Steven Berghuis (Feyenoord), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Karim Benzema (Real Madrid) et Vincent Aboubakar (Besiktas) comptabilisent 15 réalisations.

Le classement des top buteurs européens le 15/03/2021 à 21h

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 32 buts en 24 matches (2033 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 25 buts en 29 matches (2280 minutes)

3) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 24 matches (2082 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 23 buts en 23 matches (1923 minutes)

5) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 20 buts en 27 matches (2419 minutes)

6) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 19 buts en 17 matches (1171 minutes)

7) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 19 buts en 20 matches (1692 minutes)

8) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 19 buts en 23 matches (1977 minutes)

9) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 19 buts en 24 matches (2032 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 19 buts en 26 matches (2045 minutes)