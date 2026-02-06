FC Barcelone : Hansi Flick et le joueur qu’il aimerait recruter

Hansi Flick était l’un des invités de prestige du 78e gala du quotidien sportif Mundo Deportivo hier soir. L’Allemand en a profité pour recevoir le prix d’entraineur de l’année de la part du média. Il a remercié son staff technique et ses joueurs et s’est aussi exprimé sur les affaires courantes de son club. Sous contrat jusqu’en 2027 (plus une année en option), le technicien se dit particulièrement heureux de son aventure en Catalogne et se voit rester encore un moment. On lui a même demandé quel joueur il aimerait avoir lors du prochain mercato.

« C’est une question difficile car je pense que nous avons une équipe fantastique actuellement. Chaque décision doit être judicieuse, assure-t-il, remettant les clés à directeur sportif. Deco est un excellent collègue et nous discutons de tout. Chaque décision tient également compte de la situation financière, mais surtout de la capacité du joueur à améliorer l’équipe. S’il est une bonne personne, un bon coéquipier. C’est ce dont nous avons besoin : de bonnes personnes dans cette équipe fantastique ». Le message est passé.