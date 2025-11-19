Le communiqué émouvant de la fédération d’Haïti

La Fédération haïtienne de football a publié un communiqué émouvant à l’occasion de la qualification historique de la sélection nationale pour la Coupe du monde, la deuxième de son histoire. Dans ce texte vibrant, elle établit un parallèle symbolique avec l’histoire du pays, rappelant le 18 novembre 1803, date de la bataille de Vertières : « Le 18 novembre 1803, Haïti a remporté une bataille qui a fait écrire son nom en lettres majuscules dans le grand livre où sont inscrits les noms de toutes les nations qui se sont libérées par elles-mêmes ! Le 18 novembre 2025… nous allons livrer une autre bataille. Cette fois, c’est pour inscrire notre nom sur la liste des grandes nations qui participeront à la plus grande scène du football mondial ». La FHF met ainsi en lumière le courage des joueurs contemporains, prêts à se battre «avec des crampons, là où nos ancêtres luttaient avec des fusils et des machettes», soulignant l’héritage de résilience et de fierté nationale.

La suite après cette publicité

Le communiqué prend une dimension encore plus forte face à la crise sécuritaire et sociale qui frappe Haïti depuis des années, avec un peuple confronté à l’insécurité, à la pauvreté et à la souffrance quotidienne. « Même date, jour pour jour, mais une autre histoire : cette fois, c’est pour mettre un sourire sur le visage d’un peuple qui pleure depuis trop longtemps », écrit la fédération, transformant la qualification en un acte de réconfort collectif. Le texte insiste sur la cohésion et l’espoir, annonçant que la « Providence va s’accomplir » et appelant les joueurs à tenir la ligne droite malgré les épreuves. Un moment de fierté et d’unité pour tout un pays.