Arsenal : coup de théâtre pour le transfert de Bruno Guimarães

Le dossier Bruno Guimarães a tout d’un feuilleton. En effet, Arsenal pousse pour recruter le Brésilien, qui veut clairement quitter Newcastle. Sauf que les Magpies ont repoussé plusieurs approches des Gunners pour leur milieu de terrain. Ils ont dit non à 64 M€. Puis à 75 M€, avant de refuser 85 M€. Mais vendredi, plusieurs médias, dont la BBC Sport et le Times, ont révélé qu’un accord entre clubs était très proche pour un montant total de 93 M€. Soit le prix attendu par les Toons.

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On se disait que ce transfert était sur une excellente voie, d’autant que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait déjà donné son accord aux Londoniens afin de signer un contrat de 5 ans. Dans la foulée, les médias britanniques ont ajouté que l’international brésilien de 28 ans était attendu très vite à Londres afin de satisfaire à la traditionnelle visite médicale, preuve que le deal était bien parti.

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Newcastle a encore recalé Arsenal

Mais ce lundi, le Chronicle, qui suit au quotidien Newcastle, dévoile des informations sur le sujet. Et elles n’ont rien à voir avec les précédentes. Ainsi, la publication anglaise indique que les Magpies ont repoussé une offre officielle d’Arsenal pour "Bruno G". Le montant n’a pas filtré, mais si on se fie aux dernières informations sur le sujet cela pourrait concerner l’ultime offre de 93 M€. C’est un revers pour Arsenal, qui espérait finaliser cette opération au plus vite.

Mais Newcastle, qui a vendu Sandro Tonali pour 115 M€, se montre ferme et n’a pas l’intention de céder son joueur sauf en cas d’offre jugée satisfaisante. Bruno Guimarães, qui a quitté hier le Brésil pour rejoindre les Magpies durant la pré-saison en Espagne, va rencontrer son club et son nouveau coach, Matthias Jaissle. Les Toons ont précisé au Chronicle qu’un rendez-vous était prévu ce lundi avec Bruno Guimarães, qui n’a enfreint aucune règle selon eux, afin de faire un point. Ce feuilleton semble parti pour durer encore un peu.