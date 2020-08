PSG : David Beckham envoie son message de soutien

Alors que le Paris Saint-Germain est face au match le plus important de son histoire, de nombreuses anciennes gloires parisiennes ont tenu à apporter leur soutien au club dont ils ont défendu les couleurs. David Beckham, qui a revêtu la tunique rouge et bleue pendant six mois en 2013, a aussi envoyé un message aux hommes de Thomas Tuchel.

« Bonne chance ce soir. Je sais combien ça compte pour le club, les supporters et la ville. Je serai toujours reconnaissant d’avoir joué pour ce grand club. Je sais que vous êtes nerveux, mais ça va bien se passer. Je vais regarder ça. Ici c’est Paris ! », a lancé l'Anglais.