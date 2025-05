Kylian Mbappé, le mercato, les Galactiques : Xabi Alonso détaille son projet XXL pour le Real Madrid

Samedi, le Real Madrid a clôturé l’ère Carlo Ancelotti par une victoire face à la Real Sociedad. Le Mister, tout comme Luka Modric, a pu faire ses adieux au club madrilène. Un moment chargé d’émotion. Le lendemain, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont annoncé le nom de son remplaçant. Et sans surprise, c’est Xabi Alonso (43 ans) qui a été l’élu de Florentino Pérez et de la direction. «Le Real Madrid C.F. annonce que Xabi Alonso sera l’entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Ce lundi, l’Espagnol a vécu son premier jour dans son nouveau costume. Il a été présenté à la presse, qui attendait avec impatience d’en savoir plus sur son projet et ses idées pour relancer la machine à gagner madrilène.

Entre le Real Madrid et lui, un choix évident

Il a d’ailleurs reçu une ovation à son entrée dans la salle de presse. Après la diffusion d’une vidéo retraçant sa carrière et un discours puissant de Florentino Pérez qui lui était adressé, le nouvel homme fort du Real Madrid a pris la parole, non sans émotion. Il a parlé d’un «jour spécial» tout en rendant hommage à Carlo Ancelotti, un exemple dont il souhaite s’inspirer pour ramener les Merengues au sommet. Après son discours, Xabi Alonso a pris la pose avec le maillot madrilène et son staff avant de participer à une conférence de presse. Accompagné d’Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, le technicien de 43 ans a répondu aux nombreuses questions des journalistes.

« C’est un jour très excitant, dont on se souvient. Je pense qu’on n’a qu’une seule chance dans sa vie d’entraîner le Real Madrid, et aujourd’hui, c’est le premier jour. Je me sens fier, responsable et plein d’énergie. J’ai hâte d’entamer une nouvelle ère», a-t-il avoué avant d’expliquer pourquoi il avait dit oui à ce défi de taille. « Cela doit fonctionner dans les deux sens : que Madrid vous veuille et que vous le vouliez. Depuis hier, je me considère comme l’entraîneur du Real Madrid. J’ai montré cette énergie, cet enthousiasme lorsque cela a été officialisé. Aujourd’hui, c’est encore plus vrai. La prochaine étape est d’être aux côtés des joueurs. J’ai déjà été aux côtés de certains, et il faudra que je le sois avec d’autres. Mais je me sens déjà comme le coach de cette équipe.»

Il veut imposer son style

Il poursuit : «je le sens (qu’il est prêt à entraîner le Real Madrid, ndlr), j’ai l’impression que c’est le moment où tout se met en place. Mais c’est surtout grâce aux gens. Ils s’enthousiasment, ils visualisent et veulent y croire. Et ça donne beaucoup d’énergie. Ensuite, il faut travailler dur, mais c’est le bon moment.» Un rôle qui va forcément le placer sous pression. Mais Xabi Alonso est serein. « Non, pas du tout. Évidemment, les exigences à Madrid sont extrêmement élevées, et il faut accepter le défi. Mais c’est un très beau défi, et nous pouvons faire des choses qui passionnent les supporters du Real Madrid et le public. C’est pour ça que nous sommes là. Nous avons vraiment l’énergie nécessaire.»

Alors que la presse espagnole avait longtemps assuré qu’il prendrait les commandes de l’équipe après la Coupe du Monde des Clubs, l’ancien milieu a finalement accepté d’enfiler son costume de coach du Real Madrid plus tôt que prévu. « Les circonstances étaient favorables. Je vois cela comme une double opportunité. D’un côté, faire avancer les choses. De l’autre, se battre pour un nouveau titre. C’est la première Coupe du Monde des Clubs, et l’ambition est là.» Il a également l’ambition et l’envie de poser totalement sa patte sur cet effectif de choix. Concernant le style de jeu qu’il veut mettre en place, il a expliqué : *«c’est une bonne question, et je l’apprécie, car le football actuel exige flexibilité et dynamisme. Il exige de la mobilité.

La gestion de la "BMVR"

Il précise : «j’ai une idée de la manière dont nous voulons jouer, mais le système peut évoluer. Je veux que l’équipe transmette de l’émotion et de l’énergie, qu’elle joue avec ambition et crée un lien avec les supporters. La symbiose que nous recherchons est essentielle pour un bon début de saison. J’aime développer le potentiel de chaque joueur pour que les pièces s’assemblent (…) L’idée est de savoir comment faire, de toujours avoir le contrôle et de savoir quoi faire. Mais il faut savoir gérer les situations, rechercher le pressing et reculer si nécessaire. Mais l’idée d’un jeu ambitieux et actif, où on sait prendre des initiatives… nous avons des joueurs pour ça.» L’un des plus gros chantiers sera notamment de mettre en place une défense solide.

«J’ai regardé les matches et je les ai analysés. Maintenant, je réfléchis à la manière de construire une équipe équilibrée. Pour que chacun sache comment faire les choses. Cela nous apportera une stabilité qui permettra à chaque joueur de s’épanouir.» Concernant l’attaque de l’équipe, il a avoué : « le football est un sport dynamique. Je veux que nous puissions interpréter les choses et que les joueurs puissent jouer là où ils sont le plus à l’aise, là où ils peuvent le mieux démontrer leurs qualités physiques, tactiques et mentales… L’avantage, c’est d’avoir de bons joueurs. Et puis, c’est ça mon problème (rires).» Il faudra pourtant réussir à faire jouer toutes les stars ensemble, notamment Vinicius Jr et Kylian Mbappé.

Il a son mot à dire sur le mercato madrilène

«C’est une chance d’avoir des joueurs de ce calibre. Pas seulement Kylian ou Vinicius, mais tant d’autres. Ce sont des joueurs différentiels, ils font la différence, et nous devons exploiter tout ce qu’ils ont. J’ai des idées. Il est encore temps de les rencontrer. Mais pour moi, il est très important de leur faire comprendre ce que nous voulons. Ce sont des joueurs de haut niveau, et c’est notre mission.» Et il n’a pas oublié Rodrygo, que certains annoncent partant. « Rodrygo est un joueur du Real Madrid, et je parlerai à tous ceux qui jouent au Real Madrid. Ils le méritent, et nous en avons besoin. Rodrygo est un joueur spectaculaire ; nous aurons besoin de lui.» Tout comme de Jude Bellingham, qui peut jouer partout selon lui.

« Il peut être exceptionnel n’importe où, car c’est un joueur exceptionnel. Son émergence marque une étape importante pour le Real Madrid. Il a 21 ans et sera fondamental pour les projets futurs du club. Il est un bon joueur avec qui travailler. Je le vois comme un milieu de terrain. Nous allons essayer de le rendre aussi performant que possible.» Enfin, il a été question du mercato et du recrutement d’un milieu. «Notre devoir est de toujours chercher à progresser. C’est pourquoi, depuis que je suis entraîneur du Real Madrid, je souhaite communiquer et partager cette vision avec le club afin de définir ensemble la voie à suivre. L’effectif est excellent et je souhaite commencer à travailler avec eux. Je suis ici avec l’envie de travailler en équipe et de progresser.» Questionné au sujet de l’arrivée de Dean Huijsen et du départ de Luka Modric, Xabi Alonso a confié : «tout a été convenu et discuté. Il y a des choses qui me concernent et d’autres qui ne me concernent pas, mais c’est la limite. Je travaille officiellement à prendre des décisions.» L’ère Xabi Alonso peut commencer.