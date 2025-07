France - Allemagne (F) : l’arrêt immense de Peyraud-Magnin sur penalty

Fin de match irrespirable pour l’équipe de France féminine. Opposées à l’Allemagne ce samedi en quart de finale de l’Euro féminin, les Bleues ont bien failli payer cher leur inefficacité. Malgré leur supériorité numérique consécutive à l’expulsion d’Hendrich en début de match, les joueuses de Laurent Bonadei ont concédé un penalty après l’heure de jeu (69e).

Heureusement, la gardienne tricolore Pauline Peyraud-Magnin a sorti le grand jeu pour détourner la tentative de Sjoeske Nusken, l’unique buteuse allemande du soir (25e). Son but avait permis à l’Allemagne d’égaliser après l’ouverture du score de Geyoro sur penalty plus tôt (15e). On se dirige désormais vers une prolongation.