OM : Jonathan Clauss pointe ses axes d’amélioration

Après la désillusion vécue par l’OM sur la scène européenne, le club marseillais retrouve déjà la Ligue 1 ce vendredi à l’occasion de la deuxième journée de la saison. Opposés à Metz, les Olympiens tenteront de relever la tête. Avant ce rendez-vous, Jonathan Clauss s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le défenseur phocéen, qui réalise un bon début de saison, de revenir sur son nouveau positionnement sous Marcelino.

«Il me laisse énormément de liberté, je suis formé latéral. J’ai certains petits détails à régler. Il me parle beaucoup, je lui explique ma façon d’être de jouer. Il connaît mes défauts. Ce qu’il change c’est le positionnement, ça reste un système qui me convient et permet de nous illustrer», a tout d’abord lancé l’intéressé avant d’évoquer son manque de réalisme offensif… «C’est un axe de progression. À un moment donné, je me rends compte que j’ai beaucoup d’occasions, qu’il faut que je soigne la finition. Je me retrouve souvent en bonne position, il faudrait que je soigne mes statistiques».