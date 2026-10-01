Équipe de France : les réponses cash d’Ousmane Dembélé sur sa brouille avec Kylian Mbappé

Pour beaucoup, Ousmane Dembélé (29 ans) s’est enfin imposé face à Kylian Mbappé. Agacé par les déclarations du capitaine des Bleus sur le Ballon d’Or, l’ancien Blaugrana avait répondu à son coéquipier. Pour rappel, Mbappé se disait « l’élu » qui avait été « tout de suite au top », comparé à Dembélé le travailleur. Des propos auxquels avait répondu le double champion d’Europe parisien à l’issue du match remporté à Brest.

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« J’ai toujours été au fond de la classe en train de travailler dur, a-t-il dit, laconique. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le Paris-SG, et puis, cette année, on verra bien, sans pression, tranquille. » Présent cet après-midi en conférence de presse, avant le choc face à l’Italie en Ligue des Nations, Dembélé n’a pas été très bavard sur ce sujet, mais il a affiché une volonté de calmer le jeu.

«Oui, on a échangé»

« Non, rien. Comme je l’ai dit, toutes ces histoires-là, je ne vais pas commenter. Les petites guéguerres sur les réseaux sociaux… À 29 ans, je n’ai vraiment pas la tête à ça, je suis concentré sur le reste qui est le terrain. » Un journaliste l’a bien relancé, avec humour, en se félicitant de voir Dembélé comme le joueur « élu » pour cette conférence de presse et en lui demandant s’il était toujours ami avec Kylian Mbappé, mais l’international tricolore (69 sélections, 13 buts) du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois fait court.

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« Comme je l’ai dit, toutes ces histoires de réseaux sociaux… Oui, on a échangé, on est à côté à table, il n’y a pas de soucis », a-t-il confié, avant de répondre à une question portant sur la différence entre une équipe de France avec et sans Mbappé. « Il n’y a pas de différences. Mbappé est un joueur important pour l’équipe nationale. Il l’a montré durant toutes ces années. Il a marqué énormément de buts, c’est le capitaine. Quand il est là, on est super heureux. Après, il y a d’autres joueurs qui peuvent se révéler. C’est une équipe. Les 23 joueurs sont importants. C’est ça le plus important. » Le débat est clos.